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PTT iş başvurusu son durum 2023 | PTT personel alımı ne zaman, başladı mı? Bu yıl personel alımı olacak mı, PTT başvuru şartları neler? Gözler İŞKUR iş ilanlarında!

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 18:38

PTT personel alımı başvuru tarihleri için beklentiler ağustos ayının gelmesiyle beraber arttı. PTT'de iş fırsatı yakalamak isteyenler, güncel PTT personel alımı iş ilanlarına odaklandı. Çeşitli illerde, farklı pozisyonlarda personel istihdamı yapan PTT'de 2023 yılında açılacak olan ilanlara, belli şartları karşılayan kişiler başvuruda bulunabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber idari hizmet sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tüm dikkatler şimdi 2023 2024 PTT personel alımı başvuru tarihi ve şartlarında. Peki, PTT personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak, başladı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/6PTT iş başvurusu son durum 2023 | PTT personel alımı ne zaman, başladı mı Bu yıl personel alımı olacak mı, PTT başvuru şartları neler Gözler İŞKUR iş ilanlarında

2023 PTT personel alımı başvurusu ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Çeşitli illerde, farklı pozisyonlarda personel istihdamı yapan PTT illere göre açılan kadrolarla personel alımı gerçekleştiriyor. Yıl sonu yaklaşırken gözler İŞKUR PTT il ilanı duyurusuna çevrildi. PTT'nin 2023 2024 yılında açacağı ilanlara belirli koşulları taşıyan adaylar başvurularını yapabilecekler. Peki, PTT başvuru şartları neler? PTT personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte, PTT personel alımı 2023 başvuru tarihleri ve konu hakkında ayrıntılar.

2/6PTT PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN

PTT PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN?

PTT’den personel alımına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanın ardından 2023 idari hizmet personel alımı gerçekleşiyor.

Şubelerde yapılan personel alımları ise İŞKUR'un güncel ilanlar sayfası üzerinden yayımlanıyor.

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3/62023 YILI PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

2023 YILI PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT yıl içerisinde yapacağı alımlarda genel olarak benzer başvuru şartlarını dikkate alıyor. Birden fazla kadroya alım yapıldığı takdirde adaylara tek bir seçim hakkı sağlanırken, başarılı olunması durumunda puanlara göre değerlendirilmeye alınıyor. PTT alımları yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor. Sınavlara katılmak isteyenler önceden belirlenen sınav ücretini Ziraat Bankası’na yatırarak sınavlara giriş yapabilirler. PTT personel alımlarına katılmak isteyenler, resmi internet sayfası üzerinde bulunan iş başvuru formunu doldurabilirler.

4/6PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz güncel bir alım yapılmadığı için özel başvuru şartları belli değil. Ancak PTT genel başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde (PTT) çalıştırılacak idari hizmet sözleşmeli personel hakkında yönetmelik, Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2019 tarihli sayısında yayınlandı. Yönetmelikte; adaylardan istenen özel ve genel nitelikler duyuruldu.

Yönetmelik değişikliğinde; personel alımının özel ve genel başvuru şartlarının yanı sıra, personel alımında uygulanacak giriş sınavları, sınav sonuçlarının değerlendirmesi ve personel istihdam edilecek sürece ilişkin de bilgiler paylaşıldı. Ayrıca kurumun insan kaynakları politikası ve kurum içi disiplin hükümlerine de yer verildi.

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

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5/6PTT iş başvurusu son durum 2023 | PTT personel alımı ne zaman, başladı mı Bu yıl personel alımı olacak mı, PTT başvuru şartları neler Gözler İŞKUR iş ilanlarında

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahküm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6/6PTT iş başvurusu son durum 2023 | PTT personel alımı ne zaman, başladı mı Bu yıl personel alımı olacak mı, PTT başvuru şartları neler Gözler İŞKUR iş ilanlarında

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT'de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

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