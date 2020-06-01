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GeriGündem PTT ATM'sinde sosyal yardım, doğum yardımı ve İŞKUR ödemeleri T.C kimlik ile çekilebilir mi? Çipli kimlik kartları ile yeni hizmet..
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Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 13:07,

PTT ATM'sinde sosyal yardım, doğum yardımı ve İŞKUR ödemeleri T.C kimlik ile çekilebilir mi? Çipli kimlik kartları ile yeni hizmet..

PTT'den yapılan bir çok ödeme ile şubelerde yoğunluk oluşmuş ve vatandaşlar özellikle sosyal yardım ve İŞKUR ödemeleri için şubelerde işlem yapmıştı. Bu ödemeler için yeni bir hizmet devreye alındı. Peki PTT ATM'sinde sosyal yardım, doğum yardımı ve İŞKUR ödemeleri T.C kimlik ile çekilebilecek mi? PTT AŞ tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan uygulamayla, sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini alacak vatandaşlar, bu işlemlerini PTT ATM'lerinde çipli TC kimlik kartlarıyla gerçekleştirebilecek.

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TT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların, PTT iş yerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar, PTT ATM'lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecek.

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Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek uygulamayla, PTT'de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar, çipli TC kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin edebilecek.

Şifresini hatırlamayan vatandaşlar, işlemlerini PTT iş yerlerinden de gerçekleştirebilecek. Ödeme tarihleri ise vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirilecek.

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Öte yandan PTT AŞ, yeni tip koronavirüs sürecinde vatandaşlara güvenli şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve çalışanların sağlığı için iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapılırken, ülke genelindeki 4 bine yakın PTT ATM'si düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

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