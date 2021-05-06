PTT açık mı? Bugün PTT ve noterler çalışıyor mu?

PTT açık mı sorusu para yatırma ve çekme işlemi gerçekleştirmek isteyen kişilerin araştırdığı konuların başında yer alıyor. PTT haricinde merak edilen bir diğer kurum da noterler oluyor. Noterler açık mı ve çalışıyor mu sorusu, alım satım, tasdik, vekalet gibi işlemler için önem arz ediyor. Peki, bugün PTT ve noterler açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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PTT açık mı sorusu, bu kuruma gitmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Noterler ve PTT açık mı, yasaklarda noter çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan binlerce vatandaş, internet üzerinden konunun detaylarını araştırıyor. Peki, tam kapanma ve sokağa çıkma yasağında PTT ve noterler çalışıyor mu? İşte, PTT ve noterler çalışıyor mu sorusu hakkında detaylı bilgiler
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BUGÜN PTT AÇIK MI?
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.
Tam kapanma sürecine göre yapılan düzenlemeler ile PTT şubeleri bu süreçte hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler.
PTT genel müdürlükleri hafta içi ile aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Dağıtım merkezleri ise Cumartesi günleri 08:30 ile 17:30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verir. Genel müdürlüklerin çalışma saatleri illere göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı illerde bulunan PTT genel müdürlükleri yarım gün çalışma uygulamaktadır.
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BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.
ürkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı.
Bu süreçte yurt çapında herhangi aksamaya meydan vermemek için nöbetçi noterliklerin hizmet sunacağını belirten Cin, şöyle konuştu:
"Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."
Tam kapanma sürecinde çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.
Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.
Tam kapanma sürecinde yapılacak işlemler konusunda bir sınırlama olmadığını bildiren Dursun Cin, "Bütün noterlik işlemleri görülecek. Notere gelen her vatandaşın her konudaki işlemi yapılabilecek." dedi.