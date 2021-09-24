Psikoz birçok hastalıkta görülebilir. Depresyon, kaygı bozukluğu, şizofreni, şizoafektif bozukluk, mani gibi. Psikoz belirtileri gösteren kişilerin kısa zamanda yardım almaları gerekmektedir. Bu hastalığın ilerlemesi durumunda ciddi problemler meydana gelebilir. Peki, psikoz nedir, belirtileri neler?
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Psikoz, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumunu tanımlamakta kullanılan genel bir psikiyatri terimidir. Psikotik epizod geçiren hastalar halüsinasyonlar görüp, delüzyonel inançlar taşıyabilir (grandiyöz veya paranoid delüzyonlar gibi), kişilik değişiklikleri ve düşünce bozukluğu gösterebilir.
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Psikoz belirtileri şöyle sıralanabilir:
Düşünce bozukluğu - düşüncelerin belirli bir düzene oturtulamaması, karmaşık bir hale gelmesi bunun sonucu olarak konuşmada bozukluklar, dikkat toplamada sorunlar vb.
Duygudurumda değişkenlik - belirli sebepler olmaksızın kişinin duygudurumunda değişiklikler olabilir, değişkenlik görülebilir. Örneğin herhangi bir neden olmaksızın kişi çok üzülebileceği gibi yine bir neden yokken çok coşkulu olabilir.
Delüzyonel inançlar - kişinin gerçek dışı düşünce ve inançlara sahip olması. Bu inançlar çok güçlü ve ısrarcı olabilir.
Halüsinasyonlar - kişilerde gerçekte var olmayan şeyleri görme, koklama veya duyma gibi duyu bozuklukları görülebilir.
Kişilik değişikliği - kişinin kişiliğinde ve davranışlarında büyük değişiklikler olması.
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Psikoz Çeşitleri
- Şizofrenik Bozukluk - Kısa Psikotik Bozukluk - Şizoaffektif Bozukluk - Şizofreniform Bozukluk - İlaca Bağlı Psikotik Bozukluk - Paranoid Bozukluk - Genel Tıbbi Koşullara Bağlı Psikoz
- Madde Kaynaklı Psikoz- Şiddetli Depresyon
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Psikoz çeşitlerinden hepsi de sıkıntılı bir sürece neden olan hastalıklardır. Psikoz teşhisi konulan kişiler için tedavi edilme şansı vardır. O yüzden psikoz olduğunu düşünen kişiler bu hastalıktan kurtulmaya gayret etmelidir. Bunun için bu hastalığı neden olan durumları iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenlerden uzak durmak hastalıkla baş etmek için oldukça önemlidir.