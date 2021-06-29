İçişleri Bakanlığı tarafından psikoteknik belgesi ile ilgili genelge yayımlanmasından sonra, psikoteknik ile ilgili sorgulanmalar başladı. Prikoteknik teste girerek alınan bu belge için yarın son gün olduğunu duyuran Bakanlık, aksi takdirde psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1.181 lira para cezası uygulanacağını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, psikoteknik belgesi nedir, nasıl alınır? Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu, hangi araçlar alabilir?