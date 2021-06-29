Psikoteknik belgesi nedir, nasıl alınır? Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu, hangi araçlar alabilir?
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede, 30 Haziran tarihinde yani yarından itibaren psikoteknik test raporunun zorunlu olacağı ve bu rapor olmayan sürücülere 1.181 lira cezai işlem uygulanacağının duyurulmasıyla birlikte, psikoteknik ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Pesikoteknik belgesi nedir, nasıl alınır merak eden vatandaşlar, hangi durumlarda psikoteknik belgesinin zorunlu olduğunu öğrenerek herhangi bir cezai işleme maruz kalmak istemiyorlar. Peki, Psikoteknik belgesi nedir, nasıl alınır? Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu, hangi araçlar alabilir? Detaylar heberimizde…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İçişleri Bakanlığı tarafından psikoteknik belgesi ile ilgili genelge yayımlanmasından sonra, psikoteknik ile ilgili sorgulanmalar başladı. Prikoteknik teste girerek alınan bu belge için yarın son gün olduğunu duyuran Bakanlık, aksi takdirde psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1.181 lira para cezası uygulanacağını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, psikoteknik belgesi nedir, nasıl alınır? Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu, hangi araçlar alabilir?
2
PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?
Psikoteknik belgesi, İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin ölçülmesi sonucu sonucu alınan rapordur. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi verilir.
3
PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?
Psikoteknik test belgesi almak için sürücülerin; İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1- 1 buçuk saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücülerin ayrıca test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene olması gerekiyor. Son olarak; alınan raporlar İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylatılıyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Haziran’dan itibaren Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezaî işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.