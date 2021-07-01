Psikoteknik belgesi nedir, kimler alacak? İşte Psikoteknik belgesi alma işlemleri

PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR? Psikoteknik test belgesi almak için sürücülerin; İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1- 1 buçuk saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücülerin ayrıca test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene olması gerekiyor. Son olarak; alınan raporlar İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylatılıyor.