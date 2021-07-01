Psikoteknik belgesi nedir, kimler alacak? İşte Psikoteknik belgesi alma işlemleri
Psikoteknik belge bulundurma zorunluluğu başlıyor. Belgesi olmayan sürücülere 1181 TL ceza verilecek, araç kullanmaları da 2 sene yasaklanacak. Yaklaşık 10 milyon sürücüyü ilgilendiren bir düzenleme hayata geçilen uygulama ile taksi, otobüs, dolmuş sürücüleri belli periyotlarda psikoteknik değerlendirme raporu alacaklar. Psikoteknik belgesi, İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde alınacak. Milyonlarca sürücü şimdi bu belgenin nasıl alınacağını merak ediyor. Peki, Psikoteknik belgesi nedir, kimler alacak? İşte, Psikoteknik belgesi alma işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Psikoteknik belgesi nasıl alınır sorusu günün öne çıkan başlıklarından oldu. Ticari araç sürücülerinin psikoteknik belge bulundurma zorunluluğu bakanlık tarafından açıklandı. Trafikte insan kaynaklı hataları en aza indirmek için ticari araç kullanan sürücüler, bu kapsamda bir çok testten geçirilecek. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1- 1 buçuk saat süren testler neticesinde rapor verilebilecek.
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PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?
Psikoteknik test belgesi almak için sürücülerin; İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1- 1 buçuk saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücülerin ayrıca test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene olması gerekiyor. Son olarak; alınan raporlar İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylatılıyor.
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PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?
Psikoteknik belgesi, İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin ölçülmesi sonucu sonucu alınan rapordur. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi verilir.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Haziran’dan itibaren Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezaî işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.