MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPS5 yurt dışı fiyatı ortaya çıktı!
GeriTeknoloji PS5 yurt dışı fiyatı ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 11:01,

PS5 yurt dışı fiyatı ortaya çıktı!

Sony, uzun yıllardır merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Şimdi ise yeni konsolun fiyatı ortaya çıktı...

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Sony, geçtiğimiz haftalarda YouTube ve Twitch kanalı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında PlayStation 5'i ortaya çıkarmıştı. YouTube üzerinden canlı yayını anlık 2 milyonu aşkın kişi izlerken, bakın ortaya nasıl bir oyun konsolu çıktı? Fiyatı ne oldu?

2
Abone Olgoogle-news

Yayınlanan görüntülere bakıldığında iki farklı PS5 konsolunun geldiği görülüyor. Digital Edition olan sürümün en büyük farkı ise disk sürücü içermemesi ve bu sebeple sadece oyunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz.

3
Abone Olgoogle-news

DualSense isimli oyun kontrolörü daha önce de paylaşılmıştı. Şimdi konsolun gövdesiyle bir araya geldiklerinde oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Önceki konsolların aksine dikey pozisyonda tasarlandığı görülen ürünün sadece beyaz ağırlıklı kasası bulunuyor.

4
Abone Olgoogle-news

Sony, PS5'in görüntülerini paylaştığı etkinlikte Horizon: Forbidden West ve yeni Hitman oyunu dahil olmak üzere gelecek yıl oyunculara sunulacak bir dizi oyunu da ekrana getirdi.

5Horizon Zero Dawn: Forbidden West
Abone Olgoogle-news

Horizon Zero Dawn: Forbidden West

Guerilla Games tarafından hazırlanan ve 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn hem satış rakamlarıyla hem de eleştirel anlamda müthiş bir başarı yakalamıştı. Serinin bir devam oyunu da çok yakında geliyor.

6
Abone Olgoogle-news
7Spider-Man 2
Abone Olgoogle-news

Spider-Man 2

Beklendiği üzere Insoniac Games yakında yeni bir Spider-Man oyunuyla geri dönüyor.

8
Abone Olgoogle-news

Microsoft ve Sony şu anda yeni nesil konsollar üzerinden sıkı bir yarışa girmiş durumda.

9
Abone Olgoogle-news

Microsoft'un, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için planlar yaptığı iddia edilirken, her iki şirket de konsol fiyatını açıklamak için birbirlerini bekliyor gibi.

10Peki ya fiyat
Abone Olgoogle-news

Peki ya fiyat?

PlayStation 5'in fiyatının bir süre daha gizli tutulması bekleniyor. Ancak şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre fiyatlar üç aşağı beş yukarı belli oldu bile!

11
Abone Olgoogle-news

Diskli PS5 sürümünü alacaklar 499 dolar, disk sürücüsü bulunmayan PS5 sürümünü edinmek isteyenler de 399 dolar ödeme yapacak.

12
Abone Olgoogle-news

Yine aynı kaynağa göre PS5'in oyun kolu DualSense'in fiyatı da 49 euro olarak belirlenmiş durumda.

13
Abone Olgoogle-news

Ancak Sony, beklentilerin aksine pek çok PS5 oyununu bu etkinlikte paylaşmadı ve etkinliği sınırlı tutmayı tercih etti.

14
Abone Olgoogle-news

İşte PS5 etkinliğinde görüntüleri paylaşılan yeni PS5 oyunları...

15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi