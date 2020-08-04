PS5 yurt dışı fiyatı ortaya çıktı!

Sony, geçtiğimiz haftalarda YouTube ve Twitch kanalı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında PlayStation 5'i ortaya çıkarmıştı. YouTube üzerinden canlı yayını anlık 2 milyonu aşkın kişi izlerken, bakın ortaya nasıl bir oyun konsolu çıktı? Fiyatı ne oldu?
2
Abone Ol
Yayınlanan görüntülere bakıldığında iki farklı PS5 konsolunun geldiği görülüyor. Digital Edition olan sürümün en büyük farkı ise disk sürücü içermemesi ve bu sebeple sadece oyunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz.
3
Abone Ol
DualSense isimli oyun kontrolörü daha önce de paylaşılmıştı. Şimdi konsolun gövdesiyle bir araya geldiklerinde oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Önceki konsolların aksine dikey pozisyonda tasarlandığı görülen ürünün sadece beyaz ağırlıklı kasası bulunuyor.
4
Abone Ol
Sony, PS5'in görüntülerini paylaştığı etkinlikte Horizon: Forbidden West ve yeni Hitman oyunu dahil olmak üzere gelecek yıl oyunculara sunulacak bir dizi oyunu da ekrana getirdi.
5
Abone Ol
Horizon Zero Dawn: Forbidden West
Guerilla Games tarafından hazırlanan ve 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn hem satış rakamlarıyla hem de eleştirel anlamda müthiş bir başarı yakalamıştı. Serinin bir devam oyunu da çok yakında geliyor.
6
Abone Ol
7
Abone Ol
Spider-Man 2
Beklendiği üzere Insoniac Games yakında yeni bir Spider-Man oyunuyla geri dönüyor.
8
Abone Ol
Microsoft ve Sony şu anda yeni nesil konsollar üzerinden sıkı bir yarışa girmiş durumda.
9
Abone Ol
Microsoft'un, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için planlar yaptığı iddia edilirken, her iki şirket de konsol fiyatını açıklamak için birbirlerini bekliyor gibi.
10
Abone Ol
Peki ya fiyat?
PlayStation 5'in fiyatının bir süre daha gizli tutulması bekleniyor. Ancak şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre fiyatlar üç aşağı beş yukarı belli oldu bile!
11
Abone Ol
Diskli PS5 sürümünü alacaklar 499 dolar, disk sürücüsü bulunmayan PS5 sürümünü edinmek isteyenler de 399 dolar ödeme yapacak.
12
Abone Ol
Yine aynı kaynağa göre PS5'in oyun kolu DualSense'in fiyatı da 49 euro olarak belirlenmiş durumda.
13
Abone Ol
Ancak Sony, beklentilerin aksine pek çok PS5 oyununu bu etkinlikte paylaşmadı ve etkinliği sınırlı tutmayı tercih etti.
14
Abone Ol
İşte PS5 etkinliğinde görüntüleri paylaşılan yeni PS5 oyunları...