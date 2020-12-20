MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPS5 paramparça oldu: İçinden bakın neler çıktı?
GeriTeknoloji PS5 paramparça oldu: İçinden bakın neler çıktı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 11:40 | 

PS5 paramparça oldu: İçinden bakın neler çıktı?

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i dünya genelinde satışa sundu. Türkiye'de 8299 TL'den satılan PS5 ise parçalarına ayrıldı. Bakın içinden neler çıktı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sony ekibi, kendi PlayStation YouTube hesabında konsolu parçalarına ayırdı ve içindeki parçaları bir bir ortaya döktü.

2
Abone Olgoogle-news

PS4 Pro’dan kendisini net bir şekilde ayrıştıran PlayStation 5, 4K-120 kare/s ve 8K televizyonlara sahip daha mutlu azınlıklara 8K-60 kare/s gösterim sunuyor.

3
Abone Olgoogle-news

Ses konusunda da Dolby Vision ve Atmos desteği yok. Her ne kadar PS5’in özelliklerini gölgeleyecek eksiklikler olmasa da bilmekte fayda var. Şirket, Atmos yerine 3D Tempest Audio ile bu açığı kapatmış.

4
Abone Olgoogle-news

PS5’in en büyük farkı ‘hız’. Oyun yükleme sürelerinin oldukça azaldığını göreceksiniz. SSD kullandığından dolayı artık dakikalarca oyunun yüklemesini beklemeyeceksiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Cihaz içerisinde 825 GB SSD yer alıyor. Bu sayede oyunlar çok hızlı bir şekilde açılıyor. Kapasite tarafında maalesef sıkıntı çekeceğinizi söyleyebiliriz.

6
Abone Olgoogle-news

Oyunların kapladıkları devasa boyutlar düşünüldüğünde 10 oyun yüklemeden dahi kapasiteyi doldurabilirsiniz.

7
Abone Olgoogle-news

Bu nedenle PS5’e destek olacak bir SSD takviyesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Yoksa oyunları kaldırıp yeni oyun kurmakla uğraşacaksınız.

8
Abone Olgoogle-news

PS5’i açtığınızda konsolda yüklü olarak gelen Asto’s Playroom’u mutlaka deneyimleyin. Böylece konsolun sınırlarını öğrenebilir, DualSense’nin tepkimelerini ilk etapta deneyimlemiş olursunuz.

9
Abone Olgoogle-news

Ayrıca PS5’te ilk oynadığım oyunlar Marvel’s Spider Man Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure ve Demon’s Souls oldu. Üç oyun da PS5’i deneyimlemek için birbirinden iyi oyunlar.

10
Abone Olgoogle-news

PS5’in bir diğer avantajı da PS4 oyunlarının pek çoğunu desteklemesi. Yani PS5 aldığınızda elinizdeki PS4 oyunları ‘çöp’ olmayacak. PS5’te aynen oynayabileceksiniz.

11
Abone Olgoogle-news

DualSense için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. PS5 ile gelen en dikkat çeken yenilik hiç şüphesiz bu yeni oyun kolu… DualShock 4’e kıyasla Sony, epey yol kat etmişe benziyor. Dahili mikrofon ve TV’nin sesini DualSense üzerinden kapatabilmek işleri kolaylaştırmış. Diğer yandan ergonomik bir tasarım da söz konusu. Saatlerce elde tutsanız da ağrı yapmıyor.

12
Abone Olgoogle-news

Batarya ömrü aralıksız oyun oynadığınızda 11 ila 12 saat dayanıyor. DualShock ile kıyaslandığında arada 2 kat fark olduğu söylenebilir.

13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
22
Abone Olgoogle-news
23
Abone Olgoogle-news
24
Abone Olgoogle-news
25
Abone Olgoogle-news
26
Abone Olgoogle-news
27
Abone Olgoogle-news
28
Abone Olgoogle-news
29
Abone Olgoogle-news
30
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi