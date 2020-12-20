PS5 paramparça oldu: İçinden bakın neler çıktı?

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i dünya genelinde satışa sundu. Türkiye'de 8299 TL'den satılan PS5 ise parçalarına ayrıldı. Bakın içinden neler çıktı?
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Sony ekibi, kendi PlayStation YouTube hesabında konsolu parçalarına ayırdı ve içindeki parçaları bir bir ortaya döktü.
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PS4 Pro’dan kendisini net bir şekilde ayrıştıran PlayStation 5, 4K-120 kare/s ve 8K televizyonlara sahip daha mutlu azınlıklara 8K-60 kare/s gösterim sunuyor.
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Ses konusunda da Dolby Vision ve Atmos desteği yok. Her ne kadar PS5’in özelliklerini gölgeleyecek eksiklikler olmasa da bilmekte fayda var. Şirket, Atmos yerine 3D Tempest Audio ile bu açığı kapatmış.
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PS5’in en büyük farkı ‘hız’. Oyun yükleme sürelerinin oldukça azaldığını göreceksiniz. SSD kullandığından dolayı artık dakikalarca oyunun yüklemesini beklemeyeceksiniz.
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Cihaz içerisinde 825 GB SSD yer alıyor. Bu sayede oyunlar çok hızlı bir şekilde açılıyor. Kapasite tarafında maalesef sıkıntı çekeceğinizi söyleyebiliriz.
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Oyunların kapladıkları devasa boyutlar düşünüldüğünde 10 oyun yüklemeden dahi kapasiteyi doldurabilirsiniz.
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Bu nedenle PS5’e destek olacak bir SSD takviyesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Yoksa oyunları kaldırıp yeni oyun kurmakla uğraşacaksınız.
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PS5’i açtığınızda konsolda yüklü olarak gelen Asto’s Playroom’u mutlaka deneyimleyin. Böylece konsolun sınırlarını öğrenebilir, DualSense’nin tepkimelerini ilk etapta deneyimlemiş olursunuz.
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Ayrıca PS5’te ilk oynadığım oyunlar Marvel’s Spider Man Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure ve Demon’s Souls oldu. Üç oyun da PS5’i deneyimlemek için birbirinden iyi oyunlar.
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PS5’in bir diğer avantajı da PS4 oyunlarının pek çoğunu desteklemesi. Yani PS5 aldığınızda elinizdeki PS4 oyunları ‘çöp’ olmayacak. PS5’te aynen oynayabileceksiniz.
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DualSense için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. PS5 ile gelen en dikkat çeken yenilik hiç şüphesiz bu yeni oyun kolu… DualShock 4’e kıyasla Sony, epey yol kat etmişe benziyor. Dahili mikrofon ve TV’nin sesini DualSense üzerinden kapatabilmek işleri kolaylaştırmış. Diğer yandan ergonomik bir tasarım da söz konusu. Saatlerce elde tutsanız da ağrı yapmıyor.
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Batarya ömrü aralıksız oyun oynadığınızda 11 ila 12 saat dayanıyor. DualShock ile kıyaslandığında arada 2 kat fark olduğu söylenebilir.