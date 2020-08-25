PS5 oyun koluna dokunduğunuzda sizi izleyecek

Şimdi ise PS5 geliyor; beraberinde de DualSense oyun kolu ile birlikte elbette. DualSense ile Sony yeni bir şey deniyor. DualSense kontrolcüsü; oyuncunun kısa bir süre kullanım davranışlarını izleyerek kayıtlı olan profillerden kişiye ait olanını tahmin ederek giriş yapıyor. Böylece oyuncunun seçim yapmasına gerek kalmıyor.