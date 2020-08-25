PS5 oyun koluna dokunduğunuzda sizi izleyecek

İlk nesil oyun konsollarında oyun kollarının görevi gayet basitti. Tuşlara basıyordunuz ve aksiyona giriyordunuz.
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Ancak yeni nesil konsollarda durum epey değişti. Oyunlardaki belirli senaryoları oyuncuya iletebilme özelliği de kazanan kontrolcüler titreşimle oyuncuyu aksiyonun içine çekiyor.
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Şimdi ise PS5 geliyor; beraberinde de DualSense oyun kolu ile birlikte elbette. DualSense ile Sony yeni bir şey deniyor. DualSense kontrolcüsü; oyuncunun kısa bir süre kullanım davranışlarını izleyerek kayıtlı olan profillerden kişiye ait olanını tahmin ederek giriş yapıyor. Böylece oyuncunun seçim yapmasına gerek kalmıyor.
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İşleyişte DualSense'in bunu nasıl yapacağı ise merak konusu. Sony, şimdilik bu teknolojiyi sadece profil seçiminde kullanmak niyetinde. Ancak ilerleyen zamanlarda bu teknolojinin sınırlarının nerelere ulaşacağını bugünden kestirmek güç.
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Peki PlayStation 5 nasıl olacak? Oyunları nasıl görünüyor? PS5'in fiyatı belli oldu mu? İşte PS5 ile ilgili merak edilen önemli detaylar...
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Yayınlanan görüntülere bakıldığında iki farklı PS5 konsolunun geldiği görülüyor. Digital Edition olan sürümün en büyük farkı ise disk sürücü içermemesi ve bu sebeple sadece oyunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz.
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DualSense isimli oyun kontrolörü daha önce de paylaşılmıştı. Şimdi konsolun gövdesiyle bir araya geldiklerinde oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Önceki konsolların aksine dikey pozisyonda tasarlandığı görülen ürünün sadece beyaz ağırlıklı kasası bulunuyor.
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Sony, PS5'in görüntülerini paylaştığı etkinlikte Horizon: Forbidden West ve yeni Hitman oyunu dahil olmak üzere gelecek yıl oyunculara sunulacak bir dizi oyunu da ekrana getirdi.
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Horizon Zero Dawn: Forbidden West
Guerilla Games tarafından hazırlanan ve 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn hem satış rakamlarıyla hem de eleştirel anlamda müthiş bir başarı yakalamıştı. Serinin bir devam oyunu da çok yakında geliyor.
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Spider-Man 2
Beklendiği üzere Insoniac Games yakında yeni bir Spider-Man oyunuyla geri dönüyor.
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Microsoft ve Sony şu anda yeni nesil konsollar üzerinden sıkı bir yarışa girmiş durumda.
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Microsoft'un, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için planlar yaptığı iddia edilirken, her iki şirket de konsol fiyatını açıklamak için birbirlerini bekliyor gibi.
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Peki ya fiyat?
PlayStation 5'in fiyatının bir süre daha gizli tutulması bekleniyor. Ancak şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre fiyatlar üç aşağı beş yukarı belli oldu bile!
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Diskli PS5 sürümünü alacaklar 499 dolar, disk sürücüsü bulunmayan PS5 sürümünü edinmek isteyenler de 399 dolar ödeme yapacak.
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Yine aynı kaynağa göre PS5'in oyun kolu DualSense'in fiyatı da 49 euro olarak belirlenmiş durumda.
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Ancak Sony, beklentilerin aksine pek çok PS5 oyununu bu etkinlikte paylaşmadı ve etkinliği sınırlı tutmayı tercih etti.
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İşte PS5 etkinliğinde görüntüleri paylaşılan yeni PS5 oyunları...