Gündem Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 18:22 | 07 Ekim 2020 - 18:22

Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi kimdir, nereli? Jak Kamhi'nin hayatıyla ilgili bilgiler

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Jak Kamhi hayatını kaybetti. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Profilo’nun kurucusu olan Jak Kamhi'nin hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Türkiye’nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı’nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü. Peki, Jak Kamhi kimdir, nereli? İşte, Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'nin biyografisi ve hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.