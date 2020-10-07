Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi kimdir, nereli?

Türkiye’deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Jak Kamhi, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1925 yılında İstanbul’da doğdu. Ressam, iç mimar ve iş kadını Melda Kamhi'yle çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin büyükbabasıdır. Çocukluğu Tepebaşı’nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı.