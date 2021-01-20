Profesörden 'karga istilası' açıklaması: Güvenlik için kavak ağacına gelirler
VAN'ın Erciş ilçesinin Kasımbağı Mahallesi'nde yoğun olarak görülen ve halkı tedirgin eden kargalarla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, bu kuş türünün güvende hissetmek için çoğunlukla kavak ağaçlarına konduğunu söyledi. Adızel, "Bunlar, genelde köpeklerin, tilkilerin ve insanların kolay ulaşamayacağı, kendini güvende hissettiği kavak ağacı benzeri yüksek ağaçlarda yuvalanırlar. Olay tamamen güvenlikle ilgilidir" dedi.