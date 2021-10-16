Prof.Dr. Safi Arpaguş kimdir? İstanbul müftüsü Prof.Dr. Safi Arpaguş'un biyografisi

Prof.Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında da M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. Prof.Dr. Safi Arpaguş, 1994 yılında “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını; 2001 yılında “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” isimli tez ile de doktorasını tamamladı.