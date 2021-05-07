Prof.Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? İşte Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'ın biyografisi
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı programlar ve koronavirüs ile ilgili yaptığı yorumlarla geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın hayatıyla ilgili bilgiler binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Prof.Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? İşte Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'ın biyografisi...
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma Ünitesi’nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda bilim uzmanlığı derecesi aldı. Askerlik hizmetini Adana Askeri Hastanesi’nde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi.
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