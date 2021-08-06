Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? İşte Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in biyografisi
Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı yapan Prof. Dr. Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özer, farklı üniversitelerde öğretim üyeliği görevinde de bulundu. Peki, Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? İşte, Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Prof. Dr. Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. Atama kararının ardından Prof. Dr. Mahmut Özer'in biyografisi gündeme geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Mahmut Özer, 2018 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı yapıyordu.
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YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER KİMDİR?
5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır.Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır.
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1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.
28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır
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İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.