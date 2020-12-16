Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, kaç yaşında? Koronavirüs ilacını bulan İbrahim Benter'in biyografisi ve hayatı

ŞUBAT AYINDA AÇIKLAMIŞTI Benter salgının ortaya çıkmasının ardından şubat ayında Hürriyet’e yaptığı açıklamada, COVID-19 virüsünün kendi keşfi Angiotensin zinciri içindeki ACE2 proteinine tutunarak akciğerlere ve ardından vücuda girdiğini belirterek, bu proteinin durduracak ilaç geliştirilebileceğini, “Biz bu kapıyı kapatırsak hastalığa çözüm olur” diyerek ilan etmişti.



Benter, 1990'lı yılların başından bu yana üzerinde çalıştığı ve "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli bir sistem bulduğunu söyleyerek bunun koronavirüsün durdurulmasında kullanılabileceğini söyledi.