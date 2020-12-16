Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, kaç yaşında? Koronavirüs ilacını bulan İbrahim Benter'in biyografisi ve hayatı
Prof. Dr. İbrahim Benter'in hayatı koronavirüs ilacını bulmasının ardından gündeme geldi. Dünyanın umutla beklediği koronavirüs ilacı, Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Formycon tarafından Prof. Dr. İbrahim Benter’in keşfettiği ve hastalığa karşı önerdiği yöntemi kullanarak ilk kez üretildi. ABD'de tıp eğitimi alan ve bu alanda 34 yıl araştırmalar yapan Benter, 2020 şubat ayında yaptığı açıklamada, "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli sistemle yeni tip koronavirüsün önüne geçebileceğini söylemişti. Peki, Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, kaç yaşında? İşte, koronavirüs ilacını bulan İbrahim Benter'in biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler.
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Prof. Dr. İbrahim Benter, koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin ardından, Covid 19'a umut oldu. Türk bilim insanı Benter, ilacı bulmasının ardından merak edilen isimler arasında yer aldı. ABD’de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü yapan farmakoloji profesörü İbrahim Benter, kalp ve damar problemlerinin tedavisine ilişkin yaptığı eğitim ve araştırmaları dolayısıyla birçok ödüle layık görüldü.
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PROF.DR İBRAHİM BENTER KİMDİR?
1962 yılında Lefkoşa’da doğan Benter, 1985'te ABD'deki Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu.
New York Tıp Fakültesi ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören Benter, Cleveland Clinic Foundation’da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı.
2001-2012 yılları arasında Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalında Profesör olarak çalışan Benter, 2012-2013 akademik yılında Oxford Üniversitesinde görev yaptı.
Benter, Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalışmalar yürüttü.
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ŞUBAT AYINDA AÇIKLAMIŞTI
Benter salgının ortaya çıkmasının ardından şubat ayında Hürriyet’e yaptığı açıklamada, COVID-19 virüsünün kendi keşfi Angiotensin zinciri içindeki ACE2 proteinine tutunarak akciğerlere ve ardından vücuda girdiğini belirterek, bu proteinin durduracak ilaç geliştirilebileceğini, “Biz bu kapıyı kapatırsak hastalığa çözüm olur” diyerek ilan etmişti.
Benter, 1990'lı yılların başından bu yana üzerinde çalıştığı ve "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli bir sistem bulduğunu söyleyerek bunun koronavirüsün durdurulmasında kullanılabileceğini söyledi.
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Benter, bazı çalışmaların yapıldığını ve kısa sürede bunların daha da netleşeceğini kaydederek "Bence, koronavirüse karşı çözümün Türkiye'den çıkması mümkün." demişti.
Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalışmalar yürüten Benter, eğitim ve araştırma konularında birçok ödül aldı.