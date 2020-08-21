Prof. Dr. Halis Aygün kimdir? İşte ÖSYM Başkanı'nın biyografisi
Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına 2018 yılında atanan Prof. Dr. Halis Aygün, matematikçi kimliğiyle öne çıkıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü birinci olarak tamamlayan Halis Aygün, doktorasını 1997'de İngiltere'de London City University'de tamamladı. Peki, Prof. Dr. Halis Aygün kimdir? İşte, ÖSYM Başkanı'nın biyografisi...
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1968 yılında Giresun'da dünyaya gelen Aygün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü 1989'da bölüm ve fakülte birincisi olarak bitirdi.
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Aygün, yüksek lisansını 1992'de aynı üniversitede, doktorasını 1997'de İngiltere'de London City University'de tamamladı.
2006'da profesör unvanını alan Aygün, son olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Dekan olarak görev yapıyordu.
Kocaeli Üniversitesinde 7 yıl dekanlık, 10 yıl matematik bölümü başkanlığı görevlerinde bulunan Aygün, 9 yıldır da ÖSYM'nin Kocaeli ve Marmara Bölge Koordinatörlüğünü yürütüyordu.
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Aygün'ün uluslararası hakemli dergilerde matematik alanında 51 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu 55 bildirisi bulunuyor.
Prof. Dr. Aygün'ün matematik alanında yaptığı yayınlarına "Web of Science"ta 200'den fazla, "Google Scholar"da 800'den fazla atıfta bulunuluyor.
Öte yandan Aygün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulunda üniversitelerin kurumsal değerlendirmesinde takım başkanlığı ve değerlendirici olarak da görev aldı.