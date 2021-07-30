Prof. Dr. Erol Özvar kimdir, kaç yaşında? İşte YÖK yeni başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın hayatı ve biyografisi
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına getirildi. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunan Prof. Dr. Erol Özvar'ın hayatı atama kararının ardından gündeme geldi. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri ile 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne layık görüldü. Peki, Prof. Dr. Erol Özvar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, YÖK yeni başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Prof. Dr. Erol Özvar'ın hayatı YÖK Başkanlığı'na getirilmesiyle öne çıkan konulardan oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 1966'da İstanbul doğan Erol Özvar,Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.
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PROF.DR EROL ÖZVAR KİMDİR?
İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.
Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.
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Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.
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Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.