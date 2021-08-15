Gündem Halil Sadri YILMAZ - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 - 16:37 | 15 Ağustos 2021 - 16:37

Prof. Dr. Bağdatlı’ya son veda! Acı habere ablasının kalbi dayanmadı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı (77) ve kardeşinin ölüm haberinin ardından kalp krizi geçirerek vefat eden Türkan Bağdatlı (78) son yolculuğuna uğurlandı. Bağdatlı’yla 11 yıl çalıştığını belirten Feyzi Yılmaz ise Yaşar Bağdatlı’nın çok iyi bir insan olduğunu belirterek 'Beraber oturup beraber kalkıyorduk. Kahvaltıyı beraber ediyorduk. 'Ben hocayım, sen personelsin' ayrımı yapmıyordu' şeklinde konuştu.