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Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 01:27 | 

Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın biyografisi

Prof. Dr. Ateş Kara'nın hayatı koronavirüs salgınında yaptığı değerlendirmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Salgın döneminde açıklamalar yapan Ateş Kara, pandeminin sona ereceği tarihle ilgili yaptığı öngörü ile dikkat çekti. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini yürüten Prof. Dr. Ateş Kara kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevlerinde bulunuyor. Peki, Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? İşte, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler.

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Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs salgınında yaptığı değerlendirmeler ile gündeme geliyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı görevini yürüttü. Bilim Kurulu üyesi olan Kara, 2010 yılında profesör unvanını aldı. İşte, ayrıntılar.

2PROF. DR. ATEŞ KARA KİMDİR
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PROF. DR. ATEŞ KARA KİMDİR?

Prof. Dr. Ateş Kara , Ankara Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2000’de tamamladı. 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal ihtisasını 2002’de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti.

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2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleride bulunmaktadır.

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