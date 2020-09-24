Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kariyerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarda verdiği bilgilerle de gündeme geliyor. LÖSEV’in LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji (Omurga Cerrahisi) Uzmanı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'nun hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'nun biyografisi...
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1
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24 Ağustos 1959 tarihinde Ankara’ da dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara’da Ayşe Abla İlkokulunda, ortaokul ve liseyi İstanbul Vefa Lisesinde tamamladı. 1985 Yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden teğmen rütbesi ile mezun olan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, 1986-1988 yılları arasında üsteğmen rütbesi İle Edremit 19. Piyade Tugayında görev yaptı.
2
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1988-1992 yılları arasında GATA Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde ihtisasını tamamladı. 1992-1995 yılları arasına Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı yüzbaşı olarak Diyarbakır askeri hastanesinde çalıştı. Özellikle bu dönemde Ortopedik harp cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisine akademisyen olarak dönerek 1995 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu.
3
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'da özel doktoru olan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'nun kızının nişanına katılarak genç çiftin göl üzerindeki iskelede yüzüklerini takmıştı.