MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriPrenses'e corona virüs şoku
GeriMagazin Prenses'e corona virüs şoku
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 17:00, /

Prenses'e corona virüs şoku

Önümüzdeki mayıs ayında evlenmeye hazırlanan Prenses Beatrice ile nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi'ye kötü sürpriz.



BACKGRID UK, INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İngiliz kraliyet ailesi onca gerilimin ardından mutlu bir olaya tanıklık etmeye hazırlanıyordu. Ancak son gelişmeler herkesin hevesini kursağında bırakacak gibi görünüyor. Özelikle de Prenses Beatrice'in.

2

 Kraliçe 2. Elizabeth'in,  son bir yılda adı skandallarla anılan oğlu Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Prenses Beatrice ile nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi, 29 Mayıs'ta evlenmeye hazırlanıyordu. Çiftin nikah töreninden sonra Buckingham Sarayı'nda bir resepsiyon verilmesi planlanmıştı. 

3

Ancak corona virüs nedeniyle bu büyük günün ertelenmesi gündeme geldi. Bunun tek nedeni de corona virüsün İngiltere'de büyük bir hızla yayılması değil. Damat Mozzi'nin ailesinin kökleri İtalya'nın Lombardiya bölgesine dayanıyor. Yani Avrupa'da virüsten en çok etkilenen bölgeye. Bu yüzden de Mozzi'nin ailesinin düğüne katılması tehlikeye girdi.

4

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğünü hakkındaki son karar önümüzdeki haftalarda şekillenecek.

5
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi