Prenses'e corona virüs şoku

Ancak corona virüs nedeniyle bu büyük günün ertelenmesi gündeme geldi. Bunun tek nedeni de corona virüsün İngiltere'de büyük bir hızla yayılması değil. Damat Mozzi'nin ailesinin kökleri İtalya'nın Lombardiya bölgesine dayanıyor. Yani Avrupa'da virüsten en çok etkilenen bölgeye. Bu yüzden de Mozzi'nin ailesinin düğüne katılması tehlikeye girdi.