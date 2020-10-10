Prenses Süreyya kimdir? Kırmızı Oda’yla gündeme gelen Prenses Süreyya’nın hayat hikayesi

Paris’teyken İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin kız kardeşi Prenses Şems kendisine ulaştı ve İran’a davet edildi.



Burada Şah’la tanıştıktan hemen sonra evlenmeye karar verdi ve 1950 yılının Ekim ayında nişanlandılar. Çok kısa sürede, 12 Şubat 1951’de de tüm dünyanın konuştuğu bir düğünle evlendiler. Süreyya son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşidir. "Sürgündeki Prenses" olarak da bilinir.



Tedavilere rağmen şaha çocuk veremediği için şahın ailesi tarafından saraydan uzaklaştırıldı. Boşandıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve ‘Bir Kadını Üç Yüzü’ filminde rol aldı.