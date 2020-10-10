Prenses Süreyya kimdir? Kırmızı Oda’yla gündeme gelen Prenses Süreyya’nın hayat hikayesi
Kırmızı Oda dizisinin 6. Bölümü ardından Prenses Süreyya’nın hayatı bir kez daha gündeme geldi. Binnur Kaya’nın canlandırdığı doktor hanım, dizinin hırçın karakteri Alya’ya son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin ikinci eşi olan ve erkek çocuk doğuramadığı için hükümet kararıyla zorla boşatılan mahzun Prenses Süreyya’nın hikayesini anlattı. Peki, Prenses Süreyya kimdir? İşte Kırmızı Oda’yla gündeme gelen Prenses Süreyya’nın hayat hikayesi
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İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendikten sonra Prenses Süreyya olarak tanınan Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, 1952 yılında dünyaya geldi. Varlık içinde doğan ve köklü bir aileden gelen Süreyya, 1950'li yıllarda Batı Almanya'nın İran büyükelçisi ve asilzade Halil İsfendiyari'nin ve Moskova doğumlu Alman eşi Eva Karl'ın en büyük çocuğu ve tek kızıydı. Artist olmak istiyordu ancak babasının karşı çıkması nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldı. Süreyya Berlin ve İsfahan'da büyüdü ve Londra ve İsviçre'de eğitim aldı.
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Paris’teyken İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin kız kardeşi Prenses Şems kendisine ulaştı ve İran’a davet edildi.
Burada Şah’la tanıştıktan hemen sonra evlenmeye karar verdi ve 1950 yılının Ekim ayında nişanlandılar. Çok kısa sürede, 12 Şubat 1951’de de tüm dünyanın konuştuğu bir düğünle evlendiler. Süreyya son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşidir. "Sürgündeki Prenses" olarak da bilinir.
Tedavilere rağmen şaha çocuk veremediği için şahın ailesi tarafından saraydan uzaklaştırıldı. Boşandıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve ‘Bir Kadını Üç Yüzü’ filminde rol aldı.
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İran şahının ardından ikinci kez aşık olduğunu açıklayan Prenses Süreyya büyük aşkını bir uçak kazasında kaybetti .
İran Şahı ile yaptığı evlilik ardından bir daha hiç evlenmeyen Prenses Süreyya 25 Ekim 2001'de Paris'teki evinde ölü bulundu. Süreyya güzelliğiyle dünyanın ilgisini çeken bir prensesti.