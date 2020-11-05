Prenses olarak doÄŸmadÄ± ama prensesleri bile kÄ±skandÄ±rdI

Ä°ÅŸte bunlar arasÄ±nda biri var ki her ne kadar "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±masa da hatta Ã¶yle doÄŸmasa da bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekiyor. Hatta birÃ§ok kiÅŸi onu "tam da damadÄ±n anneannesine uygun bir gelin" diyerek nitelendiriyor.