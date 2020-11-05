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Haber GiriÅŸ: 05 KasÄ±m 2020 - 13:39 | 

Prenses olarak doÄŸmadÄ± ama prensesleri bile kÄ±skandÄ±rdI

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok ilgi Ã§eken insanlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor kraliyet aileleri. Ã–zellikle de bu ailelere sonradan katÄ±lan, yani aileye gelin giden Ã¼yeler.

Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News, Depo Photos

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Ä°ÅŸte bunlar arasÄ±nda biri var ki her ne kadar "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±masa da hatta Ã¶yle doÄŸmasa da bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekiyor. Hatta birÃ§ok kiÅŸi onu "tam da damadÄ±n anneannesine uygun bir gelin" diyerek nitelendiriyor.

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Kimden mi sÃ¶z ediyoruz? Monaco SarayÄ±'nÄ±n bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran prensesi Caroline'in genÃ§ yaÅŸta kaybettiÄŸi Ä°talyan eÅŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Pierre Casiraghi'nin eÅŸi Beatrice Borromeo'dan.

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Aristokrat bir Ä°talyan aileninÂ Ã¼yesi olan 35 yaÅŸÄ±ndaki Beatrice Borromeo, "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±mÄ±yor ama ailenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n etkinliklerde dikkatleri Ã¼zerinde topluyor.Â

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Hem gÃ¼zelliÄŸi ve zarafeti hem de aile yaÅŸantÄ±sÄ±yla birÃ§ok kiÅŸiye "tam da damadÄ±n anneannesi Grace Kelly'e uygun bir gelin" diye nitelendiriliyor.

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Borromeo, Milano'daki Bocconi Ãœniversitesi'ni bitirdikten sonra Columbia Ãœniversitesi'nde gazetecilik eÄŸitimi aldÄ±.

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2013 yÄ±lÄ±nda Newsweek ve Daily Beast'e katkÄ±da bulundu. 2009 yÄ±lÄ±nda Il Fatto Quotidiano'da muhabir olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Politik iÃ§erikli rÃ¶portajlar yaptÄ±. Ä°talye'da birÃ§ok TV kanalÄ±nda sunucu ve muhabir olarak gÃ¶rev aldÄ±.

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AralarÄ±nda mafya kadÄ±nlarÄ±nÄ± konu alan yapÄ±mÄ±n da bulunduÄŸu birÃ§ok belgesel Ã§ekti. Ä°talya'nÄ±n Napoli bÃ¶lgesindeki gecekondularda yaÅŸayan Ã§ocuklarla ilgili belgeseli Ã§ok ses getirdi.

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Â Ãœlkesinde bilinen bir gazeteci ve belgeselci olan Borromeo, 2008 yÄ±lÄ±nda magazin gazetelerinin manÅŸetlerine Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

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Bunun nedeni de Prenses Caroline ile genÃ§ yaÅŸta hayata veda eden Stefano Casiraghi'nin evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan biri olan Pierre ile olan beraberliÄŸiydi.

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Ã‡ift, 25 Temmuz 2015'te Manaco SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen resmi bir tÃ¶renle evlendi.

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Borromeo ile Casiraghi, 25 Temmuz 2015'te Manaco SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen resmi bir tÃ¶renle evlendi.

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Ã‡iftin dini nikah tÃ¶reni 1 AÄŸustos'ta yapÄ±ldÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼nleri ise Ã§iftin ailesinin sahip olduÄŸu adada gerÃ§ekleÅŸti. TÃ¶rene, Avrupa sosyetesinin Ã¶nde gelen isimleri katÄ±ldÄ±.

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Pierre Casiraghi ile Beatrice Borromeo'nun iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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Ã‡ift, bazÄ± kesimler tarafÄ±ndan Ã§ok da sevilmeyen Monaco prenslik ailesinin en gÃ¶zde Ã¼yelerinden.

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