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Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 09:28,

Prenses Charlotte kapı kapı dolaşıp yiyecek dağıttı

İngiltere'nin küçük prensesi koronavirüs nedeniyle zor günler geçirenlere yardım elini uzattı.

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1EV YAPIMI MAKARNA
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EV YAPIMI MAKARNA

2 Mayıs'ta 5 yaşına giren Prenses Charlotte, ailece karantina süreci geçirdikleri kır evinin yakınlarında yaşayanlara ev yapımı makarna paketleri dağıttı.

AP, AFP, REUTERS

2KAPI KAPI DOLAŞTI
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KAPI KAPI DOLAŞTI

Charlotte, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan emeklilerin evlerini kapı kapı dolaştı ve elindeki makarna paketlerini bıraktı.

3ANNESİ KATE GÖRÜNTÜLEDİ
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ANNESİ KATE GÖRÜNTÜLEDİ

Prenses'i makarna dağıtırken de amatör bir fotoğrafçı olan annesi Kate Middleton görüntüledi. Geçen hafta gerçekleşen yardım etkinliği sırasında çekilen bu fotoğraflar da Charlotte'un doğum gününde basına servis edildi.

4AİLESİ DE EŞLİK ETTİ
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AİLESİ DE EŞLİK ETTİ

Yerel kaynakların bildirdiğine göre bu dağıtım sırasında Charlotte'a sadece annesi değil babası da eşlik etti. O sırada ağabeyi George da onlarda birlikteydi. Ancak yiyecekleri dağıtım görevi küçük prensese verildi.

5AİLECE SOSYAL İZOLASYON
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AİLECE SOSYAL İZOLASYON

Kate Middleton ve Prens William, karantina sürecini üç çocukları, George, Charlotte ve Louis ile birlikte Norfolk'taki Anmer Hall'da geçiriyor. 

6TAHT İÇİN DÖRDÜNCÜ SIRADA
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TAHT İÇİN DÖRDÜNCÜ SIRADA

 Bugün beş yaşına giren Prenses Charlotte, taht için dedesi Prens Charles, babası Prens William ve kardeşi George'un ardından dördüncü sırada bulunuyor.

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