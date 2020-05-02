Prenses Charlotte kapı kapı dolaşıp yiyecek dağıttı

AİLESİ DE EŞLİK ETTİ Yerel kaynakların bildirdiğine göre bu dağıtım sırasında Charlotte'a sadece annesi değil babası da eşlik etti. O sırada ağabeyi George da onlarda birlikteydi. Ancak yiyecekleri dağıtım görevi küçük prensese verildi.