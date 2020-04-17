Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğünü koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Evlenmek için gün sayan çiftin düğün hevesi kursağında kaldı.
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Önümüzdeki 29 Mayıs'ta evlenecekleri açıklanan Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğünü koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
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People dergisinin haberine göre bir süredir düğünü erteleyip sadece nikah ile yetinmeyi planladıkları konuşulan çift "Böyle bir zamanda düğün düşünmediklerini" belirtti.
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Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin, iptal ettikleri tören için henüz yeni bir plan yapmadıkları da konuşuluyor. People dergisine konuşan bir kaynak " Düğünü yeniden organize etmenin zamanı da gelecek. Ama henüz değil" dedi.
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Prenses Beatrice ile nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi, eğer koronavirüs salgını olmasaydı 29 Mayıs'ta St. James's Sarayı'nda nikah kıyıp ardından da Kraliçe'nin davetiyle Buckihgnam Sarayı'nda bir resepsiyon verecekti.
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Fakat virüs salgını Londra'ya çok sarstığı için önce resepsiyondan vazgeçtiler. Nikahı kıydırıp kutlamayı ise daha sonra yapmayı düşündüler. Fakat son gelişmeler üzerine evliliklerini daha ileri ve şimdilik belirsiz bir tarihe attılar.