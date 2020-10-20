Çalışanlar bile onları kenara itti

ROCK YILDIZI GİBİ Harry ile Meghan Markle'ı "rock yıldızına" benzeten Lacey, bu şekilde de çiftin hem Kraliçe'yi hem de tahtın babası Prens Charles'tan bile daha gözde varisi Prens William ile eşi Kate Middleton'ı bile gölgede bıraktıklarını, onlardan daha fazla dikkat çektiklerini ileri sürdü. Yazara göre bu durum da ailede rahatsızlık yarattı.