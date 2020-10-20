Çalışanlar bile onları kenara itti

Ne anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra birbirlerine kol kanat geren İngiliz kraliyet ailesinin iki prensi William ile Harry arasındaki gerilim bitiyor ne de bununla ilgili ortaya atılanlar. Çocukluklarından beri kendilerine verilen aile içi rolleri uygulayan iki kardeş arasındaki iletişim, Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesinden sonra eskisinden farklı olmaya başladı.
Backgrid UK, Depo Photos
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GERİLİM YILLAR ÖNCE BAŞLADI
Önce William ile Harry'nin eşleri Kate Middleton ile Meghan Markel'ın iyi geçinemedikleri, iki kardeşin de bu yüzden gerilim yaşadığı iddiaları atıldı ortaya. Fakat sonra işin aslının bu olmadığı, sorunlu olanın iki kardeş olduğu ortaya çıktı. Ardından da adım adım ayrılık geldi.
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ÖNCE SOSYAL MEDYA HESAPLARI AYRILDI
Önce iki kardeş, sosyal medya hesaplarını ayırdı, sonra birlikte görev yaptıkları yardım vakıflarını. Bu yılın başında da hiç beklenmeyen ayrılık geldi. Prens Harry ile Meghan Markle, bebekleri Archie'yi de alıp önce Kanada'ya sonra da ABD'ye yerleştiler.
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İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR
Bu ayrılığın ardından da dedikodu çarkları dönmeye başladı. İki kardeşin ayrılığının nedenleri hakkında çeşit çeşit iddialar ortaya atıldı. Hatta bu konuda kitaplar bile yazıldı.
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AYRILIĞIN PERDE ARKASI
İşte bunlardan birini de biyografi yazarı Robert Lacey ortaya attı. Lacey'in kaleme aldığı ve bir süre önce piyasaya çıkan Battle of Brothers (Kardeşlerin Savaşı) adlı kitap da bu ayrılığın perde arkasını aydınlatmaya çalışan iddialarla dolu zaten.
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KİTABINDA YER VERDİ
Deneyimli biyografi yazarı Lacey, kitabında da yer alan bir iddiayı kısa bir süre önce verdiği bir röportajda bir kez daha dile getirdi.
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KIDEMLİ ÜYELERİ GÖLGEDE BIRAKTILAR
Buna göre Prens Harry ile Meghan Markle, ailenin daha kıdemli üyelerini bile gölgede bırakmaya başladıkları için uzaklaştırıldılar.
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ROCK YILDIZI GİBİ
Harry ile Meghan Markle'ı "rock yıldızına" benzeten Lacey, bu şekilde de çiftin hem Kraliçe'yi hem de tahtın babası Prens Charles'tan bile daha gözde varisi Prens William ile eşi Kate Middleton'ı bile gölgede bıraktıklarını, onlardan daha fazla dikkat çektiklerini ileri sürdü. Yazara göre bu durum da ailede rahatsızlık yarattı.
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ESKİLERE DAYANIYOR
Lacey, dışarıdan bakıldığında iyi anlaşıyor gibi görünen William ile Harry arasındaki gerginliğin geçmişinin çok eskilere dayandığını da ileri sürdü. Ama Meghan Markle'ın aileye girmesine kadar durumun bu kadar gün yüzüne çıkmadığını da iddia etti.
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BİRİ DAHA MUHAFAZAKAR
Yazara göre William, geleceğin kralı olarak çok daha muhafazakar bir yol izlerken Harry ise onun tam tersi daha rahat, eğlenceli ve geri planda bir portre çizdiğini belirtti.
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'İKİ NUMARA'NIN KADERİ
İngiliz kraliyet ailesinin bazen zalim olabileceğini belirten Lacey, Harry'nin daha gençlik yıllarında ailesinin kendisini "iki numara" bir tür "kralın soytarısı" olarak gördüğünü fark etmeye başladı.
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BENZER SORUNLAR YAŞANDI
Lacey, ailenin geçmişinde de "iki numara"larla ilgili sorunlar yaşandığını hatırlatıp Kraliçe Elizabeth'in kardeşi Margareth ve Prens Charles'ın kardeşi Andrew ile yaşanan sorunları örnek gösterdi.
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'YEDEK PARÇA' GİBİ
Yazara göre Harry, yıllar içinde "yedek parça" gibi görülmekten rahatsız olmaya başladı ve bu rahatsızlık giderek büyüdü. Sonunda William ile eşi Kate'e daha önemli roller Harry ile Meghan'a da daha az dikkat çeken ve daha düşük statü verilmesine kadar uzandı.
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HARRY DEĞİŞTİ
Lacey'in öne sürdüğüne göre Prens Harry, Meghan Markle ile tanıştıktan sonra ondan ilham aldı ve değişti. Eskisinden daha farklı davranmaya başladı.
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KARISINDAN ETKİLEDİ
Meghan Markle ile evlendikten sonra Harry'nin bu durumu yavaş yavaş değişmeye başladı. Kendisi ve eşi daha fazla göz önüne çıkmaya, daha çok dikkat çekmeye başladı. İşte bu durum da ailede bazılarını rahatsız etti.
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ÇİFTEN KARŞI KLİK VARDI
Yazara göre Buckingham Sarayı'nda da Harry ile Meghan'a karşı bir klik vardı. Öyle ki bunla bile çiftin hem Kraliçe'den hem de William ile Kate'den daha fazla dikkat çekmeye başladığını fark edip buna karşı tavır aldı. Onlar bile çifti bir kenara itmeyi tercih etti.
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ÇAREYİ AYRILMAKTA BULDULAR
Bunun sonucunda da Harry ile Meghan çareyi aileden ve ülkeden ayrılmakta buldu.