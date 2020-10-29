Eşleri olduğu sürece bir daha asla bir araya gelemezler

Ingrid Seward'a göre ancak eşleri Kate Middleton ya da Meghan Markle'a kötü bir şey olması halinde kardeşler yeniden bir araya gelebilir. Uzman "Eğer korkunç bir trajedi yaşanırsa iki kardeş bir araya gelebilir. Aksi halde bu bozulan ilişkinin onarılabileceğini düşünmüyorum" dedi. Sonra da ekledi: "Elbette bu benim kişisel görüşüm, yanılıyor da olabilirim."