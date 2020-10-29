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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 17:32 | 

Eşleri olduğu sürece bir daha asla bir araya gelemezler

Aralarındaki tansiyon giderek yükselen Prens Harry ile Prens William hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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Kraliyet ailesi uzmanı Ingrid Seward'ın ileri sürdüğüne göre her ikisi de eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle'dan ayrılmadıkları ya da onlara bir şey olmadığı sürece aralarındaki bu çatlağın onarılması mümkün değil.

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Majesty Magazine adlı derginin yayın yönetmeni olan Seward, Pod Save The Queen adlı sohbet programına konuk oldu. Seward, Prens William ile Prens Harry arasındaki gerilimin, küçük kardeşin eşi Meghan Markle ile birlikte ülkeyi terk etmesinden sonra daha da düzeltilemez bir biçim aldığını savundu.

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Seward'un görüşüne göre iki kardeşin tekrar eskisi gibi bir araya gelip birlik olabilmeleri için aile içinde büyük bir trajedi yaşanması gerekiyor.

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Ingrid Seward'a göre ancak eşleri Kate Middleton ya da Meghan Markle'a kötü bir şey olması halinde kardeşler yeniden bir araya gelebilir. Uzman "Eğer korkunç bir trajedi yaşanırsa iki kardeş bir araya gelebilir. Aksi halde bu bozulan ilişkinin onarılabileceğini düşünmüyorum" dedi. Sonra da ekledi: "Elbette bu benim kişisel görüşüm, yanılıyor da olabilirim."

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Prens Harry ile Prens William arasındaki gerilimin Meghan Markle'ın aileye katılmasından hemen önce başladığı ileri sürülüyor.

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İddialara göre Harry, ağabeyine Markle ile evlenmek istediğini söyleyince William bunun için daha erken olduğunu savundu. Hatta yine iddialara göre Markle hakkında 'o kız' ifadesini kullandı.

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Başlarda herkes iki kardeş arasındaki gerilimin, eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle'dan kaynaklandığını sanıyordu. Fakat sonra asıl gerilimin iki kardeş arasında olduğu ortaya çıktı. 

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