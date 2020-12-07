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Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 09:21 | 

Korona günlerinde trenle 2 bin kilometre yol yapacaklar

İngiliz kraliyet ailesinin gözde üyeleri Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Catherine Middleton, Kraliçe 2. Elizabeth'in herkesi bindirmediği ünlü treniyle Britanya turuna çıkıyor.

AFP; AP, REUTERS

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Prens William ile Kate Middleton'ın üç gün sürecek olan turu bugün başlıyor. Çift, bu süre içinde 2 bin kilometre yol kat edecek.

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Prens William ile eşi bu turu, Covid 19 pandemisi sırasında canlarını tehlikeye atarak çalışanlara şükranlarını sunmak amacıyla gerçekleştirecek.

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Çocuklarını evde dadılarıyla bırakacak olan William ile Kate, tur kapsamında İskoçya ve Galler'e de uğrayacak. Burada düzenlenecek etkinliklerde sağlık çalışanlarının yanı sıra öğretmenler ve bakımevi personeliyle bir araya gelecek.

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Kraliçe 2. Elizabeth'in dokuz vagondan oluşan bu treni dünya çapında oldukça ünlü.

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Kraliçe'nin bu trene aile üyeleri arasında yer alsalar bile herkesi bindirmediği biliniyor.

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Treni, Kraliçe'nin yanı sıra büyük oğlu Prens Charles da kullanıyor.

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Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Harry ile evlendikten hemen sonra eşi Meghan Markle ile birlikte bu trenle seyahat etmiş ve bu olay uzun süre konuşulmuştu.

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Ağırlıklı olarak Kraliçe 2. Elizabeth ve oğlu Prens Charles tarafından kullanılan kraliyet treni, ailenin kıdemli üyelerini taşıyor.

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Bu trene ailenin bu kıdemli üyelerinin yanı sıra onların yanında çalışanlar binebiliyor.

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Trende yatak odası, yemek ve dinlenme vagonları bulunuyor.

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Bu trenle yolculuk eden ilk aile üyesi, Kraliçe Adelaide. 22 Temmuz 1840'taki bu yolculukta Kraliçe Adelaide, Nottingham'dan Leeds'e gitmişti.

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