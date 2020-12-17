Prens William ve Kate Middleton'dan ailece odunluk pozu

Prens William ile Kate Middleton'ın Noel kartı birkaç gün önce basına sızmıştı. Çiftin geçen yılki Noel kartı da basına sızdırıldı. Herkes çitin ne yapacağını merakla beklerken, Noel günü paylaşacakları iddia edilen o kart yerine başka bir kart paylaşıldı.