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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 17:22 | 

Prens William ve Kate Middleton'dan ailece odunluk pozu

İngiliz kraliyet ailesi her yıl geleneksel olarak yayınlanan Noel kartlarını paylaştı.

Backgrid UK, Instagram

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Prens William ile Kate Middleton'ın çocukları 7 yaşındıki George, 5 yaşındaki Charlotte ve 2 yaşındaki Louis ile birlikte poz verdiği kart, çiftin resmi Instagram hesabında da yer aldı.

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Matt Porteous'un objektifi karşısına geçen beş kişilik aile günlük giysiler içinde bir odunlukta poz verdi. Çiftin resmi hesabında da yer alan bu fotoğrafa 16 saat içinde 1 buçuk milyon beğeni geldi.

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Prens Charles ile Camille Parker Bowles da bu yılki Noel kartlarını paylaştı. 71 yaşındaki Prens ile 73 yaşındaki eşi İskoçya Birkhall'de bulunan bahçelerinde poz verdi.

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Prens William ile Kate Middleton'ın Noel kartı birkaç gün önce basına sızmıştı. Çiftin geçen yılki Noel kartı da basına sızdırıldı. Herkes çitin ne yapacağını merakla beklerken, Noel günü paylaşacakları iddia edilen o kart yerine başka bir kart paylaşıldı.

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Kate Middleton'ın çektiği siyah-beyaz fotoğrafta Prens, çocuklarıyla mutlu bir tablo sergiliyordu.

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