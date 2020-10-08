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Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 13:56 | 

Prens William, Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ı bir türlü benimseyemedi: Gözümde bir bozguncusun!

Özellikle annelerini yitirdikten sonra yıllarca birbirleriyle omuz omuza olan iki kardeş, ailelerine yeni bir gelinin katılmasından sonra hızlıca yollarını ayırdı. Hatta öyle ki içlerinden birisi ülkeyi bile terk etti.

Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News

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1GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORLAR
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GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORLAR

Tüm dünyanın meraklı bakışlarını üzerlerine çeken İngiliz kraliyet ailesinin iki prensi William ile Harry gündemin ilk sıralarındaki yerlerini koruyor. 

2İKİ KARDEŞİN ARASI GİDEREK AÇILDI
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İKİ KARDEŞİN ARASI GİDEREK AÇILDI

Özellikle de Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile birlikte ülkeden ayrılıp ABD'ye yerleşmesinden sonra iki kardeş hakkında ortaya atılan iddialar da çoğaldı.

3BİR KİTABA KONU OLDULAR
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BİR KİTABA KONU OLDULAR

Son olarak Robert Lacey'nin kaleme aldığı Battle of Brothers (Kardeşlerin Savaşı) adlı kitapta da Prens William ile Prens Harry arasındaki bu gerilim mercek altına alınıyor.

4MEGHANI HİÇ İSTEMEDİ
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MEGHAN'I HİÇ İSTEMEDİ

Kitaba göre asıl gerilim, Prens William ile kardeşi Harry'in karısı Meghan Markle arasında. Kitaptaki iddiaya göre William, Markle'ı "ara bozucu" olarak görüyordu. 

5HARRY PLANLARINI AÇIKLAYINCA...
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HARRY PLANLARINI AÇIKLAYINCA...

Aslında iki kardeş arasındaki gerilimin başlangıcı, Prens Harry'nin ağabeyi William'a Meghan Markle ile evlenmeyi planladığını söylemesiyle başladı. 

6ARAYA DAYISINI KOYDU
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ARAYA DAYISINI KOYDU

William kardeşine bu konuda acele etmemesi gerektiğini söyledi. Hatta Prens William, dayısı Charles Spencer'dan da aynı konuda Harry'yi uyarmasını istedi. İki kardeşin annesi Diana Spencer'ın kardeşi Charles'ın araya girmesi ise iki kardeş arasındaki gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramadı.

7DAYISINI DEĞİL AĞABEYİNİ SUÇLADI
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DAYISINI DEĞİL AĞABEYİNİ SUÇLADI

Kitaptaki iddialara göre dayısı Charles Spencer'ı hiç suçlamadı Harry. Tam tersine onu ve ailenin diğer üyelerini William'ın kendisine karşı kışkırttığını düşündü ve buna kızdı. 

8YILDIZI HİÇ BARIŞMADI
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YILDIZI HİÇ BARIŞMADI

Lacey'in iddiasına göre Prens William ile Meghan Markel'ın yıldızı bir türlü barışmadı. Taht sıralamasında babasından sonra gelen Prens William, kraliyet ailesinin geleceğinden endişe ediyor kitaptaki iddialara göre. Meghan Markle'ı da bu konuda bir bozguncu olarak görüyor.

9KARDEŞİME KOL KANAT GERMİŞTİM
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'KARDEŞİME KOL KANAT GERMİŞTİM'

Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılacaklarını açıklamalarından sonra Prens William yakın çevresinden bir arkadaşına "Hayatımız boyunca hep kardeşime kol kanat gerdim. Fakat artık bunu daha fazla yapamam. Biz farklı bireyleriz" dedi.

10KONTROLÜ KAYBETTİ
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KONTROLÜ KAYBETTİ

Fakat kitapta bu konuda dikkat çekilen bir ayrıntı var ki o da aslında William'ın kardeşine kol kanat germesinin asıl nedeninin onu kontrol altında tutmak olduğu. Ve şimdi o kontrol William'ın elinden sonsuza kadar gitti.

11ANNESİNİ HATIRLATIYORDU
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ANNESİNİ HATIRLATIYORDU

Lacey'nin kitabında belirttiği bir başka ayrıntı ise bir konformist olmayan Meghan Markle'ın tuhaf olarak nitelendirilen tüm tavırlarının Harry'ye annesi Diana'yı hatırlatması.

12BAŞLARDA HERKES MEMNUNDU İDDİASI
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BAŞLARDA HERKES MEMNUNDU İDDİASI

Yine iddialara gör Harry'nin, Meghan'ı ailesiyle tanıştırdığı 2016 yazında Wiilam'ın eşi Kate ve Kraliçe de dahil herkes memnundu. Hatta Kate ile Meghan, her ne kadar farklı kişiliklere sahip olsalar da birbirlerine saygılı ve aynı olağanüstü ortamda bir araya gelmiş iki farklı kız kardeş olarak gördüler birbirlerini. Yani aralarında profesyonel bir ilişki vardı.

13UYUMU BOZAN KİŞİ
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UYUMU BOZAN KİŞİ

Fakat Lacey'nin tekrarladığına göre tüm bu uyumu bozan kişi Prens William'ın ta kendisiydi.

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