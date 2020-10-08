Prens William, Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ı bir türlü benimseyemedi: Gözümde bir bozguncusun!

BAŞLARDA HERKES MEMNUNDU İDDİASI Yine iddialara gör Harry'nin, Meghan'ı ailesiyle tanıştırdığı 2016 yazında Wiilam'ın eşi Kate ve Kraliçe de dahil herkes memnundu. Hatta Kate ile Meghan, her ne kadar farklı kişiliklere sahip olsalar da birbirlerine saygılı ve aynı olağanüstü ortamda bir araya gelmiş iki farklı kız kardeş olarak gördüler birbirlerini. Yani aralarında profesyonel bir ilişki vardı.