Prens William, Kate Middleton, George, Charlotte ve Louis: Bir kazada hepsi birden ölürse...  

'HARRY BUNU İSTER Mİ?' Bu çarpıcı soru üzerine Camilla Tominey de "Sevgili Julie, gerçekten de Tanrı korusun! Bu çok ilginç bir soru. Senin de doğru bir şekilde işaret ettiğin gibi Prens Charles'ın çocukları taht konusunda ilk sırada. Bu durumda teorik olarak sıra Harry'ye gelir. Ama Megxit olayından sonra (Harry ile Meghan'ın aileden ayrılığı) Harry bunu ister mi?"