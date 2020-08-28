Prens William, Kate Middleton, George, Charlotte ve Louis: Bir kazada hepsi birden ölürse...
Aslında dünyada başka kraliyet aileleri var olsa da bunlar arasında en çok merak uyandıranı İngiliz kraliyet ailesi. Geçmişten bu yana skandalları, aralarına katılanlar, aralarından ayrılanlar, kapalı kapılar ardında yaşananlar derken hiç eksilmeyen bir merak çemberi var bu ailenin etrafında.
Backgrid USA, Backgrid UK, Depo Photos
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HER AYRINTI MERAK KONUSU
Durum böyle olunca aileyle ilgili belki kendilerinin bile akıllarına getirmedikleri ya da çoktan çözümünü buldukları ayrıntılar kamuoyunun ilgisini çekiyor. Bunların en uç örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı.
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'BU, GERÇEKTEN İLGİNÇ BİR SORU'
Kraliyet yorumcusu ve uzmanı Camilla Tominey'i geçtiğimiz günlerde ailenin bir hayranı tarafından ilginç bir soru yöneltildi.
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SORUDAN ÇIKAN İLGİNÇ SONUÇ
Bu soru, Camilla Tominey başta olmak üzere herkesi hem şaşırttı, hem de ilginç bir sonuca ulaşılmasına yol açtı. Soru, ailenin Kraliçe 2. Elizabeth'ten ve büyük oğlu Prens Charles'tan sonra tahta çıkacak olan Prens William ve ailesiyle ilgiliydi.
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BÜTÜN AİLE KAZADA ÖLÜRSE...
Julie Woodwards adlı bir kraliyet ailesi hayranı, Tominey'e "Tanrı korusun ama... Eğer Cambridge ailesinin bütün üyeleri, bir uçak ya da helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybederse o zaman tacı kim devralacak? Prens Harry mi?" diye sordu.
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'HARRY BUNU İSTER Mİ?'
Bu çarpıcı soru üzerine Camilla Tominey de "Sevgili Julie, gerçekten de Tanrı korusun! Bu çok ilginç bir soru. Senin de doğru bir şekilde işaret ettiğin gibi Prens Charles'ın çocukları taht konusunda ilk sırada. Bu durumda teorik olarak sıra Harry'ye gelir. Ama Megxit olayından sonra (Harry ile Meghan'ın aileden ayrılığı) Harry bunu ister mi?"
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BEATRICE KRALİÇE OLABİLİR
Kraliyet uzmanı Tominey yanıtını şöyle sürdürdü: "Eğer Cambridge ailesinin tüm üyeleri, trajik bir şekilde hayata veda ederse o zaman sıra Kraliçe'nin ortanca oğlu Andrew'ya geçer. Böyle bir durumda onun en büyük kızı Prenses Beatrice tahta çıkar. Yani prensesi, Kraliçe 1. Beatrice olarak görebiliriz."
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BU KONUDA ÖNLEM ÇOKTAN ALINDI
Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesi yıllardır tahta varis olan üyelerinin aynı anda bir kazaya kurban gitmesine karşı ciddi önlemler alıyor. Söz gelimi tahtın yakın varisleri birlikte aynı uçak ya da helikopterle seyahat etmiyor.
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AYNI ARACA BİNMİYORLAR
Prens Charles ile kendisinden sonra tahta geçecek olan oğlu Prens William, aynı taşıtı kullanmıyor. Bu kural, hava trafiğinin günümüzdeki kadar güvenli olmadığı dönemlerde uygulamaya konulmuştu.
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ONLAR AYNI UÇAK YA DA HELİKOPTERE BİNİYOR
Fakat sohbete katılan kullanıcının bu soruyu sormasının nedeni Prens Charles'tan sonra tahta çıkacak olan büyük oğlu Prens William'ın sık sık eşi ve çocuklarıyla aynı uçak ya da helikopterle seyahat etmesi.
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ÇOCUKLARIYLA AYNI ARAÇTA YOLCULUK EDİYOR
Hatta bir helikopter pilotu olan William, zaman zaman kendi kullandığı helikopterle eşini ve çocuklarını da yanına alarak yolculuk ediyor.
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BAHÇEDEN HELİKOPTERE
Geçtiğimiz aylarda Prens William ve Kate Middleton, en küçük oğulları Louis ile birlikte yaşadıkları Kensington Sarayı'nın bahçesine helikopterle iniş yapmış ve bu sırada görüntülenmişlerdi.
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TAHTIN EN YAKIN VARİSLERİ
Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtı bırakmasından ya da hayata veda etmesinden sonra yerine büyük oğlu Prens Charles geçecek. Onun ardından ise Prens William geliyor. Taht sıralamasında William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis onu takip ediyor.
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TAHT SIRASINDA YERİNİ KORUDU
Prens Harry ise altıncı sırada. Ardından oğlu Archie geliyor. Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte aileden ayrılıp ABD'ye yerleşen Harry ise taht sıralamasında yerini koruyor.
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PRENSES YENİ EVLENDİ
Tominey'in ilginç bir varsayıma dayalı soru üzerine tahta çıkabileceğini söylediği Prenses Beatrice ile dokuzuncu sırada bulunuyor. Onun önünde ise babası Andrew bulunuyor. Prenses Beatrice, 19 Temmuz'da Edoardo Mapelli Mozzi ile az sayıda kişinin katıldığı bir törenle evlendi. Düğünün mayıs ayında gösterişli bir şekilde yapılması planlanmıştı. Ancak koronavirüs nedeniyle bütün plan iptal edildi.