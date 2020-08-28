MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriPrens William, Kate Middleton, George, Charlotte ve Louis: Bir kazada hepsi birden ölürse...
GeriMagazin Prens William, Kate Middleton, George, Charlotte ve Louis: Bir kazada hepsi birden ölürse...  
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 11:58 | 

Prens William, Kate Middleton, George, Charlotte ve Louis: Bir kazada hepsi birden ölürse...  

Aslında dünyada başka kraliyet aileleri var olsa da bunlar arasında en çok merak uyandıranı İngiliz kraliyet ailesi. Geçmişten bu yana skandalları, aralarına katılanlar, aralarından ayrılanlar, kapalı kapılar ardında yaşananlar derken hiç eksilmeyen bir merak çemberi var bu ailenin etrafında.

Backgrid USA, Backgrid UK, Depo Photos

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HER AYRINTI MERAK KONUSU
Abone Olgoogle-news

HER AYRINTI MERAK KONUSU

Durum böyle olunca aileyle ilgili belki kendilerinin bile akıllarına getirmedikleri ya da çoktan çözümünü buldukları ayrıntılar kamuoyunun ilgisini çekiyor. Bunların en uç örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı.

2BU, GERÇEKTEN İLGİNÇ BİR SORU
Abone Olgoogle-news

'BU, GERÇEKTEN İLGİNÇ BİR SORU'

Kraliyet yorumcusu ve uzmanı Camilla Tominey'i geçtiğimiz günlerde ailenin bir hayranı tarafından ilginç bir soru yöneltildi.

3SORUDAN ÇIKAN İLGİNÇ SONUÇ
Abone Olgoogle-news

SORUDAN ÇIKAN İLGİNÇ SONUÇ

Bu soru, Camilla Tominey başta olmak üzere herkesi hem şaşırttı, hem de ilginç bir sonuca ulaşılmasına yol açtı. Soru, ailenin Kraliçe 2. Elizabeth'ten ve büyük oğlu Prens Charles'tan sonra tahta çıkacak olan Prens William ve ailesiyle ilgiliydi. 

4BÜTÜN AİLE KAZADA ÖLÜRSE...
Abone Olgoogle-news

BÜTÜN AİLE KAZADA ÖLÜRSE...

Julie Woodwards adlı bir kraliyet ailesi hayranı, Tominey'e "Tanrı korusun ama... Eğer Cambridge ailesinin bütün üyeleri, bir uçak ya da helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybederse o zaman tacı kim devralacak? Prens Harry mi?" diye sordu.

5HARRY BUNU İSTER Mİ
Abone Olgoogle-news

'HARRY BUNU İSTER Mİ?'

Bu çarpıcı soru üzerine Camilla Tominey de "Sevgili Julie, gerçekten de Tanrı korusun! Bu çok ilginç bir soru. Senin de doğru bir şekilde işaret ettiğin gibi Prens Charles'ın çocukları taht konusunda ilk sırada. Bu durumda teorik olarak sıra Harry'ye gelir. Ama Megxit olayından sonra (Harry ile Meghan'ın aileden ayrılığı) Harry bunu ister mi?"

6BEATRICE KRALİÇE OLABİLİR
Abone Olgoogle-news

BEATRICE KRALİÇE OLABİLİR

Kraliyet uzmanı Tominey yanıtını şöyle sürdürdü: "Eğer Cambridge ailesinin tüm üyeleri,  trajik bir şekilde hayata veda ederse o zaman sıra Kraliçe'nin ortanca oğlu Andrew'ya geçer. Böyle bir durumda onun en büyük kızı Prenses Beatrice tahta çıkar. Yani prensesi, Kraliçe 1. Beatrice olarak görebiliriz."

7BU KONUDA ÖNLEM ÇOKTAN ALINDI
Abone Olgoogle-news

BU KONUDA ÖNLEM ÇOKTAN ALINDI

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesi yıllardır tahta varis olan üyelerinin aynı anda bir kazaya kurban gitmesine karşı ciddi önlemler alıyor. Söz gelimi tahtın yakın varisleri birlikte aynı uçak ya da helikopterle seyahat etmiyor.

8AYNI ARACA BİNMİYORLAR
Abone Olgoogle-news

AYNI ARACA BİNMİYORLAR

Prens Charles ile kendisinden sonra tahta geçecek olan oğlu Prens William, aynı taşıtı kullanmıyor. Bu kural, hava trafiğinin günümüzdeki kadar güvenli olmadığı dönemlerde uygulamaya konulmuştu.

9ONLAR AYNI UÇAK YA DA HELİKOPTERE BİNİYOR
Abone Olgoogle-news

ONLAR AYNI UÇAK YA DA HELİKOPTERE BİNİYOR

Fakat sohbete katılan kullanıcının bu soruyu sormasının nedeni Prens Charles'tan sonra tahta çıkacak olan büyük oğlu Prens William'ın sık sık eşi ve çocuklarıyla aynı uçak ya da helikopterle seyahat etmesi.

10ÇOCUKLARIYLA AYNI ARAÇTA YOLCULUK EDİYOR
Abone Olgoogle-news

ÇOCUKLARIYLA AYNI ARAÇTA YOLCULUK EDİYOR

Hatta bir helikopter pilotu olan William, zaman zaman kendi kullandığı helikopterle eşini ve çocuklarını da yanına alarak yolculuk ediyor.

11BAHÇEDEN HELİKOPTERE
Abone Olgoogle-news

BAHÇEDEN HELİKOPTERE

Geçtiğimiz aylarda Prens William ve Kate Middleton, en küçük oğulları Louis ile birlikte yaşadıkları Kensington Sarayı'nın bahçesine helikopterle iniş yapmış ve bu sırada görüntülenmişlerdi.

12TAHTIN EN YAKIN VARİSLERİ
Abone Olgoogle-news

TAHTIN EN YAKIN VARİSLERİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtı bırakmasından ya da hayata veda etmesinden sonra yerine büyük oğlu Prens Charles geçecek. Onun ardından ise Prens William geliyor. Taht sıralamasında William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis onu takip ediyor.

13TAHT SIRASINDA YERİNİ KORUDU
Abone Olgoogle-news

TAHT SIRASINDA YERİNİ KORUDU

 Prens Harry ise altıncı sırada. Ardından oğlu Archie geliyor. Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte aileden ayrılıp ABD'ye yerleşen Harry ise taht sıralamasında yerini koruyor.

14PRENSES YENİ EVLENDİ
Abone Olgoogle-news

PRENSES YENİ EVLENDİ

Tominey'in ilginç bir varsayıma dayalı soru üzerine tahta çıkabileceğini söylediği Prenses Beatrice ile dokuzuncu sırada bulunuyor. Onun önünde ise babası Andrew bulunuyor.  Prenses Beatrice, 19 Temmuz'da Edoardo Mapelli Mozzi ile az sayıda kişinin katıldığı bir törenle evlendi. Düğünün mayıs ayında gösterişli bir şekilde yapılması planlanmıştı. Ancak koronavirüs nedeniyle bütün plan iptal edildi.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi