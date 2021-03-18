Eşinin adının karıştırılması çok kızdırdı

İngiliz kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Her ne kadar kapalı kapılar ardında olup bitenler hakkında her şey açıkça bilinmese de bu konuda aileyi yakından tanıyan uzmanlar, neler olabileceğini gözler önüne seriyor. Zaten aile üyeleri kamuoyu karşısına çıktığı zamanlarda da yüz ifadelerinden ne kadar rahatsız oldukları belli oluyor.
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1
SULAR DURULMUYOR
Geçen yılın ilk ayında ailedeki resmi görevlerinden ayrılıp önce Kanada'ya sonra da ABD'ye giden Prens Harry ile Meghan Markle'ın Opran Winfrey'e verdiği röportaj da bardağı taşıran son damla oldu. Yani, Mountbatten Windson ailesinde artık hiçbir şey eskisi gibi değil.
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EŞİNİN ADININ GEÇMESİ HOŞUNA GİTMEDİ
People dergisine yansıyan haberlere göre de Prens William, kardeşi Harry'nin eşi Meghan Markle'ın kendi eşi Kate Middleton hakkındaki sözlerine de kızmış durumda. Meghan Markle, Winfrey röportajında, daha önce, düğün provaları sırasında kendisinin Kate'i ağlattığına dair iddiaları gündeme getirip aslında yaşananların bunun tam tersi olduğunu söylemişti. Markle, Prens Harry ile düğünleri öncesindeki provalar sırasında, yaşadığı gerilim yüzünden ağlayanın kendisi, ağlatanın da eltisi Kate Middleton olduğunu belirtmişti.
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KİM KİMİ AĞLATTI?
Düğün öncesi çıkan ve önceleri "Meghan'ın Kate'i ağlattığı" yolundaki haberlerin o sırada basına doğru yansımadığını savundu Markle röportajda. O tartışmanın nedeninin de Markle'ın düğünündek nedime olarak göre yapan kızı Prenses Charlotte'un kıyafetine Kate Middleton'ın müdahale etmesi olduğu basına yansıyan iddialar arasında.
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ÇİÇEKLE ÖZÜR
O gerilim sırasında da Kate Middleton'ın kendisini ağlattığını anlattı Markle. Ama daha sonra da Kate'in, kendisine bir buket çiçek getirdiğini ve içinde de bir özür notu olduğunu da ekledi.
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KENDİSİNE SALDIRILMASINDAN DAHA KÖTÜ
İşte ilk sözünden son sözüne kadar İngiliz kraliyet ailesine büyük huzursuzluk veren röportajın bu bölümündeki sözlerin de Prens William'ı özellikle rahatsız ettiği ve kızdırdığı belirtildi. Kraliyet ailesiyle ilgili yazdığı biyografilerle tanınan Peny Junor, People dergisine verdiği röportajda William'ın, karısının adının bu şekilde geçmesine kızdığını ileri sürdü.
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KARISINA KARŞI KORUMACI
Junor "Prens Wililam için, Kate'in adından böylesine negatif bir şekilde söz edilmesi, kendisine yapılan bir saldırıdan daha kötü" diye konuştu. Sonra da William'ın, karısı Kate'e karşı son derece korumacı davrandığını ekledi.
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'BANA YAPILANLA KATE'E YAPILAN AYNI DEĞİL'
Meghan Markle, röportajda kendisine ve oğlu Archie'yi ırkçı davranışlar sergileyen bazı kraliyet ailesi üyelerinden de söz etmişti. Oğlu doğmadan önce ten rengi hakkında bazı aile üyeleri tarafından spekülasyon yapıldığını belirten Meghan, Archie'nin bu yüzden prens unvanı almadığını da ileri sürmüştü. Bu arada yine Kate Middleton'a sözü getirdi Markle.
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BASINDA ESPRİ KONUSUYDU
Kate Middleton'ın, Prens William ile flört döneminde evlilik teklifi için çok uzun süre beklediğini ve bu yüzden de "bekleyen Katie" diye anıldığını hatırlatan Markle, bunun da zalimce bir şey olduğunu ancak kendisine yapılan ırkçılıkla benzerlik taşımadığını savundu.
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KATE UTANDI
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan kraliyet uzmanı Katie Nicholl de bu düğünde yaşanan ağlama olayıyla ilgili iddiaların iki yıl sonra yeniden gündeme gelmesinin, Kate Middleton'ı utandırdığını ileri sürdü. Nicholl, aynı zamanda Middleton'ın bugüne kadar kimseyle bu tür tartışmalara girmediğini ve başkalarına karşı davranışları konusunda da dikkatli olduğunu savundu.
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'CEVAP VEREMEYECEĞİNİ BİLİYORLARDI'
Katie Nicholl, Meghan Markle'ın "Kate beni ağlattı" iddiaları hakkında Middleton'ın yanıt verecek pozisyonda olmadığını da vurguladı ve "Harry ile Meghan da bunu biliyorlar" diye konuştu.