Eşinin adının karıştırılması çok kızdırdı

BASINDA ESPRİ KONUSUYDU Kate Middleton'ın, Prens William ile flört döneminde evlilik teklifi için çok uzun süre beklediğini ve bu yüzden de "bekleyen Katie" diye anıldığını hatırlatan Markle, bunun da zalimce bir şey olduğunu ancak kendisine yapılan ırkçılıkla benzerlik taşımadığını savundu.