Dünya onu bir günlük bebekken görmüştü

Son günlerde hep acı olaylarla gündeme gelen İngiliz kraliyet ailesi bu kez mutlu bir olayı kutluyor. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan sonra taht için ikinci sırada bulunan Prens William ile Cambridge Düşesi Catherine yani herkesin bildiği adıyla Kate Middleton'ın küçük oğlu Louis bugün 3 yaşına girdi. Prens Louis'nin yeni yaşı için ilk kutlama da anne ve babasından geldi. Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram sayfasında, minik Louis'nin anaokulunun ilk günü çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.