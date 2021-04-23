Dünya onu bir günlük bebekken görmüştü

Tüm dünyanın henüz bir günlük bebekken gördüğü küçük Louis ne kadar da büyüdü!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Son günlerde hep acı olaylarla gündeme gelen İngiliz kraliyet ailesi bu kez mutlu bir olayı kutluyor. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan sonra taht için ikinci sırada bulunan Prens William ile Cambridge Düşesi Catherine yani herkesin bildiği adıyla Kate Middleton'ın küçük oğlu Louis bugün 3 yaşına girdi. Prens Louis'nin yeni yaşı için ilk kutlama da anne ve babasından geldi. Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram sayfasında, minik Louis'nin anaokulunun ilk günü çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.
2
Fotoğrafçılığa olan ilgisiyle bilinen Kate Middleton'ın çektiği bu fotoğrafta minik Prens Louis, bisiklete binerken görülüyor. Minik prensin neşeyle güldüğü görülüyor. Kate Middleton, çocukları George, Charlotte ve Louis'nin önemli günlerinde onları kendi objektifiyle görüntülüyor. Çiftin birçok takipçisi Louis'yi annesi Kate Middleton'a benzetti. Batıları da onun ağabeyi George ile olan benzerliğine dikkat çekti.
3
23 Nisan 2018'de dünyaya gelen Prens Louis, ilk olarak 2019 Nisan ayında bir etkinlikte annesinin hazırladığı bir bahçenin halka açılışı sırasında tüm ailesiyle birlikte kameralar karşısına çıkmıştı.
4
Prens William ile Kate Middleton'ın en küçük çocuğu olan Prens Louis, daha sonra da yine aynı yıl, Trooping The Color etkinliğinde tüm aileyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonunda yer almış ve ailenin tüm diğer üyelerini gölgede bırakmıştı.
5
Prens Louis, ülkesinin tahtı için babası, ağabeyi ve ablasından sonra geliyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından tahta en büyük çocuğu Prens Charles çıkacak. Onun ardından ise sırada Prens William ile çocukları George, Charlotte ve Louis geliyor.
6
Tam adı Louis Arthur Charles olan Louis, 23 Nisan 2018'de kardeşleri George ve Charlotte gibi Londra'daki St Mary's Hastanesi'nde dünyaya geldi. Louis'nin dünyaya gelmesinden bir gün sonra anne ve babası geleneği bozmadı ve hastane kapısına bebekleriyle birlikte çıkıp basına poz verdi.
7
Prens Louis'nin geçen yılki doğum günü pozu da annesi Kate Middleton tarafından çekilmişti.