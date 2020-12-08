O gezi tartışma yarattı: İkisine de ceza verilmeli

Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi'nin kraliyet treniyle çıktığı bu gezi, her ne kadar uzun zamandır koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülke halkı için bir moral olsa da bazı açılardan da tartışma yarattı. Hatta çiftin cezalandırılmasını isteyenler bile oldu.