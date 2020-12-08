O gezi tartışma yarattı: İkisine de ceza verilmeli
İngiliz kraliyet ailesinin en çok dikkat çeken üyeleri Prens William ile Kate Middleton, Covid 19 pandemisi sırasında canlarını hiçe sayarak mücadele eden sağlık çalışanları başta olmak üzere bu alanda hizmet verenlere moral vermek için bir Britanya turuna çıktı.
AFP; AP; Reuters, Mega News Agency, Backgrid UK
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Sağlık çalışanlarınının yanı sıra yaşlı bakım evlerinde görev yapanlar ve öğretmenlerle de görüşen çift, ilk olarak İskoçya'ya ulaştı. Edinburgh'daki ziyaretlerini tamamlayan Prens William ile Kate Middleton daha sonra da Galler'e geçti.
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Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi'nin kraliyet treniyle çıktığı bu gezi, her ne kadar uzun zamandır koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülke halkı için bir moral olsa da bazı açılardan da tartışma yarattı. Hatta çiftin cezalandırılmasını isteyenler bile oldu.
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Prens William ile Kate Middleton'ın üç gün sürecek olan bu gezisi özellikle de sosyal medyada gündem haline geldi. Polis teşkilatını etiketleyen birçok İskoç sosyal medya kullanıcı, çiftin koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasağını ihlal ettiğini ve gerekenin yapılmasını istedi.
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Britanya'da uygulanan yasaklara göre, 3'üncü ve 4'üncü derecede risk altında olarak belirlenen bölgelere seyahat yasağı bulunuyor. Bu bölgelere sadece çok gerekli durumlarda yolculuk izni veriliyor.
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Cambridge çiftinin ziyaret ettiği İskoçya ve Galler de bu kapsamda yer alıyor. Buna rağmen William ile Kate'in bu bölgelere ziyarette bulunması ise birçok kişi tarafından "kural ihlali" olarak nitelendirildi.
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Çiftin dün yaptıkları bir ziyarette maske kullanmaması da "hem kendi sağlıklarını hem de halkın sağlığını tehlikeye atan bir sorumsuzluk" olarak değerlendirildi.
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Sosyal medyada görüşlerini bildiren bazı kişiler "Neden seyahat yasaklarını ihlal eden kraliyet ailesi üyesi ziyaretçilerimizi gözaltına almıyor ya da ceza vermiyorsunuz? Kraliyet ailesi de bu kurallardan muaf değil" yorumu yaptı.
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Buna karşılık bazı kişiler de Cambridge çiftinin, aylardır psikolojik olarak da zor koşullarda bulunan insanlara moral verdiğini ve bunun ceza gerektiren bir durum olmadığını savundu.