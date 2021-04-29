Tam 10 yıl oldu

HIZLI ÇAPKININ KALBİNİ ÇALDI Bu kadar zamanda üç çocuk annesi olan Middleton, doğumdan sonra hızla kilo vermesiyle de gündem yarattı. Peki Kate Middleton, dünyanın en gözde ve en çapkın bekarlarından biri olan Prens William'ın gönlünü nasıl çeldi. Onu bu günlere nasıl getirdi? Çünkü o dönemde aileyi takip edenler bilir ki Prens William her ne kadar şimdi eşine aşık bir aile babası olsa da bir dönemin hatırı sayılır çapkınlarından biriydi.