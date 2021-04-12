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PICTURE ALLIANCE, MEGA NEWS AGENCY, BACKGRID UK
Haber Giriş: 12 Nisan 2021 - 16:51 | 

Prens William'dan dedesine: Ne mutlu ki çocuklarım da onu tanıdı

Prens William, dedesi Prens Philip'in ölümünün ardından, onun kaybıyla ilgili duygularını ifade ettiği bir metin kaleme aldı. Prens William, eşi Kate Middleton ile kendisinin resmi Instagram hesabında da yer verilen bu metinde "büyükbabasını özleyeceğini" belirtti.

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1OĞLUNUN VE DEDESİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

OĞLUNUN VE DEDESİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Paylaşımda, Prens Philip'in, yıllar önce Prens George ile çekilen bir fotoğrafı yer aldı. Bu fotoğraf William'ın eşi Kate Middleton tarafından çekildi.

2HİZMET ETMEK, HAYATININ TANIMIYDI

'HİZMET ETMEK, HAYATININ TANIMIYDI'

Prens William uzun mesajında "Büyükbabasının yaşamını; ülkesine, Milletler Topluluğu'na, eşine ve Kraliçe'ye hizmetle tanımladığını" belirtti.

3İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE HEP YAN YANA

'İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE HEP YAN YANA'

Mesajında, sadece büyükbabasının kendisine rehber olmasında dolayı değil, yetişkinlik döneminin iyi ve kötü günlerinde yanında olduğu için kendini şanslı hissettiğini ifade etti Prens William.

4EŞİNE GÖSTERDİĞİ NEZAKET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

EŞİNE GÖSTERDİĞİ NEZAKET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Eşi Kate Middleton'ın büyükbabasını tanıyacak zaman bulmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Prens William, büyükbabasının eşine gösterdiği nezaket ve anlayış için de minnettar olduğunu dile getirdi.

5ÇOCUKLARI DA ONU TANIDIĞI İÇİN MEMNUN

ÇOCUKLARI DA ONU TANIDIĞI İÇİN MEMNUN

Prens William, mesajında büyükbabasının çocukları George, Charlotte ve Louis'in hatıralarında da yer alacağını belirtti. Büyük büyükbabalarından üç çocuğuna da mizah duygusu ve mizah anlayışının miras kaldığının altını çizdi.

6HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ

'HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'

Prens William mesajını "Büyükbabam olağanüstü bir adamdı ve olağanüstü bir neslin parçasıydı. Catherine (Kate ve Middleton) ve ben onun istediği şeyi yapmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki yıllarda Kraliçe'yi destekleyeceğiz. Büyükbabamı özleyeceğim, ama işe koyulmamızı isteyeceğini biliyorum" sözleriyle bitirdi. 

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