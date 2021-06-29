Damadı için 'orta sınıf aile cenneti' yarattı

Annesi Prenses Diana'yı heküz 15 yaşındayken kaybeden Prens William, hem kendisinin hem de geniş ailesinin geçtiği zorlu dönemde kendine sığınacak bir liman buldu.
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EN BÜYÜK DESTEK
Kendisini duygusal açıdan da çok etkileyen bu zorluklar sırasında en çok desteği eşi Kate Middleton'dan görüyor elbette. Ama çiftin, özellikle de Prens William'ın bu konularda danıştığı ve destek gördüğü daha tecrübeli bir kişi var: Kate Middyeton'ın annesi Carole Middleton.
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AİLE DESTEĞİ
Kraliyet uzmanı Angela Levine'e göre, Cambridge Düşesi Catherine'in annesi Carole Middleton, "sevgi dolu ve destekleyici bir ailede işlerin nasıl yürüdüğünü" Prens William'a öğretiyor.
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WILLIAM İÇİN 'İKİNCİ ANNE'
Levin'e göre, Prens William, kendi annesi yanında olamasa da Carole Middleton gibi bir "ikinci anneye" sahip olduğu için son derece şanslı.
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NORMAL BİR YAŞAM ORTAMI
Angela Levin'in The Sun gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Prens William'a, "herhangi bir kaosun ortasında bile normal bir hayat akışı" sağlıyor. Üstelik bu durum yeni başlamadı Levin'e göre. Çiftin evlendiği 2011 yılından beri Carole Middleton, William ve Kate için en büyük destekçi.
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KARDEŞİNDEN DAHA ŞANSLI
Levin'in ileri sürdüğüne göre 66 yaşındaki üç çocuk annesi Carole Middleton, Prens William için bir "ikinci anne" rolü üstleniyor. Hatta ona göre bu durum, Prens William'ın aldığı bu aile desteğinin, bu anlamda Prens Harry'den daha şanslı olmasını sağlıyor. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ise bu tür bir destekten mahrum olduğunun da altını çizdi Angela Levin.
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WILLIAM VE HARRY GERİLİMLİ BİR ORTAMDA BÜYÜDÜ
Prens William ile Prens Harry, dışarıdan "peri masalı gibi" görünse de çok da huzurlu bir aile ortamında büyümedi. Anneleri Prenses Diana ile babaları Prens Charles arasındaki gerilimi onlar da hissetti.
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ANNELERİNİ ERKEN KAYBETTİLER
Sonra da her ikisi henüz ilk gençlik yıllarını yaşarken annelerini kaybettiler. William'ın hayatında eksik olan anne figürünü tamamlayan kişi ise Kate Middleton'ın annesi Carole oldu. Michael Middleton ile uzun süredir evli olan üç çocuk annesi Carole Middleton, kendisi böyle bir ortamda büyümemiş olan William'a normal bir ailenin nasıl olduğunu gösterdi. Üstelik de kızı Kate ile William'ın flört ettiği dönemlerden başlayarak!
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SEVGİ DOLU
Angela Levin'e göre, Carole Middleton, William'ın, bir aile güveni hissetmesini sağladı. Onu rahat ettirmek ve endişelerinden uzaklaştırmak için kendi öz annesi gibi davrandı. Levin, bu sayede William'ın, Kate'in ailesine bakarak sevgi dolu ve destekleyici bir ailenin nasıl olduğunu gördü..
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HASARLI BİR GEÇMİŞ
Angela Levin, Harry ile Meghan'ın böyle bir aile desteğinden mahrum olduğunun da altını çizdi. "Her ikisi de hasarlı bir geçmişten geliyor" diye görüşünü belirten Levin, deneyim eksikliğinin ve sadece birbirlerinden destek almak zorunda kalmanın Harry ile Meghan için zor olduğunu da belirtti.
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WILLIAM, HARRY'Yİ DE KAYBETTİ
Bu konu daha önce de İngiliz basınında masaya yatırılmıştı. Annesi Prenses Diana'yı henüz 15 yaşında yetişme çağındayken kaybeden Prens William, iki yıl öncesine kadar en yakın dostu ve dert ortağı olan kardeşi Harry'yi de bir anlamda kaybetti.
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EŞİNİN ANNESİ HEP YANINDA
Onun bu zor döneminde en büyük destek ise eşinin annesi Carole Middleton'dan geliyor.
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WILLIAM ONDAN DESTEK BULUYOR
İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor. İddialara göre anne Middleton, Cambridge çiftinin hayatındaki dengeleyici unsur.
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DIANA GİBİ BİR ANNE
İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor. Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne. Prens, eşinin babası ve iki kardeşiyle de iyi geçiniyor.
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DAMADINA BÜYÜK DESTEK
Kraliyet gazetecilerine göre Carole Middleton, özellikle de Prens Harry ve eşinin aileden ve ülkeden ayrılmasıyla yaşanan "Megxit" krizinden çok etkilenen damadı ve kızının rahatı için önemli bir güç kaynağı.
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TORUNLARIN BAKIMINA DA DESTEK
Kendisine ihtiyaç duyulduğunda üç torununun bakımı konusunda dadılarına yardımcı oluyor.
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'ORTA SINIF AİLE CENNETİ'
Uzmanlara göre Middletonlar, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.