Damadı için 'orta sınıf aile cenneti' yarattı

ANNELERİNİ ERKEN KAYBETTİLER Sonra da her ikisi henüz ilk gençlik yıllarını yaşarken annelerini kaybettiler. William'ın hayatında eksik olan anne figürünü tamamlayan kişi ise Kate Middleton'ın annesi Carole oldu. Michael Middleton ile uzun süredir evli olan üç çocuk annesi Carole Middleton, kendisi böyle bir ortamda büyümemiş olan William'a normal bir ailenin nasıl olduğunu gösterdi. Üstelik de kızı Kate ile William'ın flört ettiği dönemlerden başlayarak!