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FOTOĞRAFLAR: MEGA, SPLASH
Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 11:50 | 

Damadı için 'orta sınıf aile cenneti' yarattı

Annesi Prenses Diana'yı heküz 15 yaşındayken kaybeden Prens William, hem kendisinin hem de geniş ailesinin geçtiği zorlu dönemde kendine sığınacak bir liman buldu.

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1EN BÜYÜK DESTEK

EN BÜYÜK DESTEK

Kendisini duygusal açıdan da çok etkileyen bu zorluklar sırasında en çok desteği eşi Kate Middleton'dan görüyor elbette. Ama çiftin, özellikle de Prens William'ın bu konularda danıştığı ve destek gördüğü daha tecrübeli bir kişi var: Kate Middyeton'ın annesi Carole Middleton.

2AİLE DESTEĞİ

AİLE DESTEĞİ

Kraliyet uzmanı Angela Levine'e göre, Cambridge Düşesi Catherine'in annesi Carole Middleton, "sevgi dolu ve destekleyici bir ailede işlerin nasıl yürüdüğünü" Prens William'a öğretiyor.

3WILLIAM İÇİN İKİNCİ ANNE

WILLIAM İÇİN 'İKİNCİ ANNE'

Levin'e göre, Prens William, kendi annesi yanında olamasa da Carole Middleton gibi bir "ikinci anneye" sahip olduğu için son derece şanslı.

4NORMAL BİR YAŞAM ORTAMI

NORMAL BİR YAŞAM ORTAMI

Angela Levin'in The Sun gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Prens William'a, "herhangi bir kaosun ortasında bile normal bir hayat akışı" sağlıyor. Üstelik bu durum yeni başlamadı Levin'e göre. Çiftin evlendiği 2011 yılından beri Carole Middleton, William ve Kate için en büyük destekçi.

5KARDEŞİNDEN DAHA ŞANSLI

KARDEŞİNDEN DAHA ŞANSLI

Levin'in ileri sürdüğüne göre 66 yaşındaki üç çocuk annesi Carole Middleton, Prens William için bir "ikinci anne" rolü üstleniyor. Hatta ona göre bu durum, Prens William'ın aldığı bu aile desteğinin, bu anlamda Prens Harry'den daha şanslı olmasını sağlıyor. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ise bu tür bir destekten mahrum olduğunun da altını çizdi Angela Levin. 

6WILLIAM VE HARRY GERİLİMLİ BİR ORTAMDA BÜYÜDÜ

WILLIAM VE HARRY GERİLİMLİ BİR ORTAMDA BÜYÜDÜ

Prens William ile Prens Harry, dışarıdan "peri masalı gibi" görünse de çok da huzurlu bir aile ortamında büyümedi. Anneleri Prenses Diana ile babaları Prens Charles arasındaki gerilimi onlar da hissetti.

7ANNELERİNİ ERKEN KAYBETTİLER

ANNELERİNİ ERKEN KAYBETTİLER

Sonra da her ikisi henüz ilk gençlik yıllarını yaşarken annelerini kaybettiler. William'ın hayatında eksik olan anne figürünü tamamlayan kişi ise Kate Middleton'ın annesi Carole oldu. Michael Middleton ile uzun süredir evli olan üç çocuk annesi Carole Middleton, kendisi böyle bir ortamda büyümemiş olan William'a normal bir ailenin nasıl olduğunu gösterdi. Üstelik de kızı Kate ile William'ın flört ettiği dönemlerden başlayarak!

8SEVGİ DOLU

SEVGİ DOLU

Angela Levin'e göre, Carole Middleton, William'ın, bir aile güveni hissetmesini sağladı. Onu rahat ettirmek ve endişelerinden uzaklaştırmak için kendi öz annesi gibi davrandı. Levin, bu sayede William'ın, Kate'in ailesine bakarak sevgi dolu ve destekleyici bir ailenin nasıl olduğunu gördü..

9HASARLI BİR GEÇMİŞ

HASARLI BİR GEÇMİŞ

Angela Levin, Harry ile Meghan'ın böyle bir aile desteğinden mahrum olduğunun da altını çizdi. "Her ikisi de hasarlı bir geçmişten geliyor" diye görüşünü belirten Levin, deneyim eksikliğinin ve sadece birbirlerinden destek almak zorunda kalmanın Harry ile Meghan için zor olduğunu da belirtti.

10WILLIAM, HARRYYİ DE KAYBETTİ

WILLIAM, HARRY'Yİ DE KAYBETTİ

Bu konu daha önce de İngiliz basınında masaya yatırılmıştı. Annesi Prenses Diana'yı henüz 15 yaşında yetişme çağındayken kaybeden Prens William, iki yıl öncesine kadar en yakın dostu ve dert ortağı olan kardeşi Harry'yi de bir anlamda kaybetti.

11EŞİNİN ANNESİ HEP YANINDA

EŞİNİN ANNESİ HEP YANINDA

Onun bu zor döneminde en büyük destek ise eşinin annesi Carole Middleton'dan geliyor.

12WILLIAM ONDAN DESTEK BULUYOR

WILLIAM ONDAN DESTEK BULUYOR

İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor. İddialara göre anne Middleton, Cambridge çiftinin hayatındaki dengeleyici unsur.

13DIANA GİBİ BİR ANNE

DIANA GİBİ BİR ANNE

İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor. Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne. Prens, eşinin babası ve iki kardeşiyle de iyi geçiniyor.

14DAMADINA BÜYÜK DESTEK

DAMADINA BÜYÜK DESTEK

Kraliyet gazetecilerine göre Carole Middleton, özellikle de Prens Harry ve eşinin aileden ve ülkeden ayrılmasıyla yaşanan "Megxit" krizinden çok etkilenen damadı ve kızının rahatı için önemli bir güç kaynağı.

15TORUNLARIN BAKIMINA DA DESTEK

TORUNLARIN BAKIMINA DA DESTEK

Kendisine ihtiyaç duyulduğunda üç torununun bakımı konusunda dadılarına yardımcı oluyor.

16ORTA SINIF AİLE CENNETİ

'ORTA SINIF AİLE CENNETİ'

Uzmanlara göre Middletonlar, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.

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