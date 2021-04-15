Prens Philip'in cenaze töreninde bir ilk yaşanacak
Prens Philip'in cenaze töreninde dünya bugüne kadar örneğine rastlanmayan bir görüntüye tanıklık edecek.
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1
CENAZE TÖRENİ 17 NİSAN'DA
Birleşik Krallık, tarihi günlerinden birine tanıklık etmeye hazırlanıyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen hafta hayata veda eden 73 yıllık eşi Prens Philip, 17 Nisan'da düzenlenecek bir törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılacağı törende belki de örneğine pek rastlanmayan bir olay yaşanacak.
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ÜNİFORMA YERİNE YAS GİYSİSİ
İngiliz kraliyet ailesinin askeri rütbe sahibi hiçbir üyesi o törende üniforma giymeyecek. 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip'in, her biri askeri rütbe taşıyan çocukları Prens Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward, bir geleneği bozup o törende askeri üniforma giymeyecek. Bunun yerine hepsi yas giysileri içinde olacak. Ailenin geleneğine göre, kıdemli üyeler eğer askeri bir rütbeye sahiplerse böyle törenlere üniforma ile katılıyordu. Fakat İngiliz basınının önde gelen gazete ve internet sitelerine göre bu kez farklı bir uygulama yapılacak.
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KRALİÇE'NİN İSTEĞİ
Yine bu haberlere göre bu durum Kraliçe 2. Elizabeth'in isteği. Prens Philip'in çocuklarının özellikle de ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan torunu Prens Harry'nin törene üniformayla mı yoksa siyah takım elbiseyle mi katılacağı merak ediliyordu. Harry, aileden resmi olarak ayrıldığında bütün askeri unvanlarını da kaybetti.
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HARRY ÜNİFORMA GİYMEK İSTEDİ
Basına yansıyan bazı iddialara göre her ne kadar aileden ayrılmış ve bu yüzden artık hiçbir askeri unvanı kalmamış olsa da Harry'nin, büyükbabası onuruna törende askeri üniforma giymek istediği iddiaları da basına yansımıştı. Hem ortanca oğlu Andrew hem de torunu Harry nedeniyle Kraliçe'nin geleneksel olmayan bu kararı aldığı ve aile üyelerinin yas kıyafetiyle törene katılmasını istediği ileri sürülüyor.
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ANDREW ZATEN ÜNİFORMA GİYEMEYECEKTİ
Bu konuda merak uyandıran bir başka kişi de Kraliçe ile eşinin ortanca oğlu Prens Andrew'du. Bir iddiaya göre Andrew; amiral üniforması giymesi gerektiğini düşünüyordu. Fakat adı Jeffrey Epstein skandalına karıştığından bu yana rütbesindeki terfi de askıya alınmıştı.
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PRENS WILLIAM'IN NE GİYECEĞİ NET DEĞİL
Prens Philip'in cenaze töreninde tahtın ikinci sıradaki varisi olan Prens William'ın nasıl giyineceği, siyah yas kıyafeti kuralına dahil olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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ANA KRALİÇE'NİN CENAZESİNDE HEPSİ ÜNİFORMA GİYDİ
Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde Prens Philip ve bütün çocukları askeri üniforma giymişti.