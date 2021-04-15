Prens Philip'in cenaze töreninde bir ilk yaşanacak

ÜNİFORMA YERİNE YAS GİYSİSİ İngiliz kraliyet ailesinin askeri rütbe sahibi hiçbir üyesi o törende üniforma giymeyecek. 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip'in, her biri askeri rütbe taşıyan çocukları Prens Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward, bir geleneği bozup o törende askeri üniforma giymeyecek. Bunun yerine hepsi yas giysileri içinde olacak. Ailenin geleneğine göre, kıdemli üyeler eğer askeri bir rütbeye sahiplerse böyle törenlere üniforma ile katılıyordu. Fakat İngiliz basınının önde gelen gazete ve internet sitelerine göre bu kez farklı bir uygulama yapılacak.