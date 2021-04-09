Prens Philip hayatını kaybetti: Evlenip askerlik kariyerine veda etti... Aldatma iddiaları gündemden düşmedi
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Prens Philip geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra iyileştiği ve taburcu olduğu bilgisi verilmişti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sadece İngiltere'yi değil, dünyayı sarsan haber az önce gündeme bomba gibi düştü. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında haytını kaybetti.
2
Kraliçe 2. Elizaeth ile Prens Philip geçtiğimiz 20 Kasım'da evliliklerinin 73'üncü yıl dönümünü kutladı. Dünyanın en uzun süre tahtta kalan kraliçesi olma unvanını elinde tutan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth aynı zamanda en uzun süren evliliklerden birinin de kahramanı.
3
Kraliçe 2. Elizabeth ile Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Philip 1947 yılında evlendiler. Her ne kadar Philip ile ilgili bazı aldatma iddiaları yılardır konuşulsa da bugün de evliliklerinin 73'üncü yılını kutladılar.
4
Kraliçe ile Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip, Elizabeth, henüz babası hayattayken yani prenses iken evlendiler. O sırada Elizabeth 21, Philip ise 26 yaşındaydı.
5
Kraliçe'nin kocası Prens Philip, 1921 yılında Yunanistan'ın Korfu adasında dünyaya geldi. Doğduğunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verildi.
6
O dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri henüz tahtlarındaydı. Fakat sonra Yunanistan'da yaşanan ihtilal sonrası aile Yunanistan'dan sürüldü. Prens Philip, İskoç ve Alman okullarında eğitim gördü.
7
18 yaşına geldiğinde de İngiliz kraliyet donanmasına katıldı. Bu arada aile köklerinin bir bölümünün İngiliz olduğunu da hatırlatalım.
8
1942 yılının ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisine atandı. Bundan sonra da askeri başarılarıyla dikkat çekti.
9
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947 yılında Philip, ailesinden gelen bütün titrlerden feragat edip İngiliz olan büyükannesi ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'ı kullanmaya başladı.
10
ASKERİ KARİYERİNE VEDA ETTİ
Aynı yıl İngiltere tahtının ilk sıradaki varisi Prenses Elizabeth ile evlendi. Kayınpederi olan Kral 6. George tarafından bu evlilikten sonra kendisine Edinburgh Dükü unvanı verildi. Bu evlilikle birlikte Prens Philip, çok sevdiği halde denizcilik kariyerine kesin olarak veda etti.
11
Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip her ne kadar çok uzun süredir evli olsalar da ve hiçbir zaman doğrulanmasa da özellikle belli bir dönemde aldatma iddiaları gündeme geldi. Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yıldızı Katie Boyle ile Philip'in adı anıldı.
12
Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yıldızı Katie Boyle ile Philip'in adı anıldı.
13
Bunun yanı sıra Prens Philip'in kraliyet yatı Britannia ile yaptığı denizaşırı gezide, kimliği bilinmeyen bir kadınla ilişkisi olduğu da ileri sürüldü.
14
Bundan iki yıl önce herkesin "şöhret meraklısı" olarak tanımladığı Lady Colin Campbell kaleme aldığı kitapta Prens'in kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürmüştü. Bütün bu iddialar asla kanıtlanmasa da hiçbir zaman unutulmadı.
15
Prens Philip ile Kraliçe 2 Elizabeth'in, Charles,Anne, Andrew ve Edward adında dört tane çocuğu bulunuyor. Çift, torunlarının yanı sıra torunlarının çocuklarını göre şansını da elde etti.