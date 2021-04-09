Prens Philip hayatını kaybetti: Evlenip askerlik kariyerine veda etti... Aldatma iddiaları gündemden düşmedi

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip her ne kadar çok uzun süredir evli olsalar da ve hiçbir zaman doğrulanmasa da özellikle belli bir dönemde aldatma iddiaları gündeme geldi. Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yıldızı Katie Boyle ile Philip'in adı anıldı.