Prens Harry'yi oyuna getirdiler: Ailemin çoğu üyesiyle bağları kopardım

Eşi Meghan Markle ile birlikte son kraliyet görevlerini yapmak üzere Londra'ya dönen Prens Harry, iki Rus Youtuber'in oyununa geldi. Genç iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olduklarını iddia eden Vladimir 'Vovan' Kuznetsov ve Alexei 'Lexus' Stolyarov, Prens Harry'yi konuşturdu ve sözlerini de kaydetti. İki Youtuber'ın Harry'yi bu yılın Ocak ayında aradığı ileri sürülüyor.