Prens Harry'yi oyuna getirdiler: Ailemin çoğu üyesiyle bağları kopardım
Son dönemde dünya gündeminin ilk sıralarından düşmeyen Prens Harry bu kez de fena oyuna geldi... Kendilerini iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olarak tanınan iki Rus Youber, bugüne kadar özellikle aileden ayrılık konusunda bu kadar açık konuşmayan Prens'i kandırdı.
BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Eşi Meghan Markle ile birlikte son kraliyet görevlerini yapmak üzere Londra'ya dönen Prens Harry, iki Rus Youtuber'in oyununa geldi. Genç iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olduklarını iddia eden Vladimir 'Vovan' Kuznetsov ve Alexei 'Lexus' Stolyarov, Prens Harry'yi konuşturdu ve sözlerini de kaydetti. İki Youtuber'ın Harry'yi bu yılın Ocak ayında aradığı ileri sürülüyor.
2
Konuşma sırasında aileden ayrılığıyla ilgili duygu ve düşüncelerini de dile getirdi Prens Harry. Thunberg ve babasıyla konuştuğunu sanan Harry, "aile üyelerinin çoğuyla tamamen ayrıldığını" söyledi. Prens, konuşma sırasında "Biz ailenin çouğu üyesinden tamamen farklıyız" diye konuştu.
3
The Sun'ın haberine göre iki Rus "şakacı" Kuznetsov ve Stolyarov, Prens'i eşi ve çocuğuyla yeni bir hayata başladığı Kanada Vancouver'daki lüks malikanesinden iki kez aradı. Kayıtta Prens Harry, iklim değişikliği konusundaki eleştirilerini dile getirirken de kelimenin tam anlamıyla "veryansın" etti.
4
Prens Harry, aileden ayrılık kararı almanın kendisi için ne kadar zor olduğunu da anlattı. Prens bu konuda "Ama bazen doğru karar, kolay karar olmayabiliyor" diye konuştu.
5
En büyük hedefinin karısı ve oğlunu korumak olduğunu belirten Prens Harry, bu ayrılıktan sonra hayatın daha kolay olduğunu da belirtti.
6
İki Rus Youtuber, daha önce ünlü müzisyen Elton John ile politikacı Bernie Sanders'ı da "işletmişti".