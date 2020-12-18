Köpeği veterinere götürür gibi

Herkes onun kraliyet ailesinin gelini olacağını düşünürken yollarını ayırmışlardı.
Instagram, Mega News, Backgrid UK, Splash News
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Yıllar önce dünyanın en gözde bekarlarından biri olan Prens Harry'nin kalbini çalmıştı. Üç yıl birlikte oldular. Herkes onların evlenmeye hazırlandığını düşünürken yollarını ayırdılar.
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Fakat dostlukları baki kaldı. Öyle ki Prens Harry'nin Meghan Markle ile hayatını birleştirdiği törene o da katıldı. Şimdi yıllar sonra o da hayatının aşkını buldu ve geçen yaz sessiz sedasız evlendi.
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Prens Harry'nin eski sevgilisi Cressida Bonas, geçen yaz aylarında uzun süredir birlikte olduğu emlak yatırımcısı Harry Wentworth-Stanley ile hayatını birleştirdi.
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2014 yılına kadar birçok kişinin Buckingham Sarayı'na gelin olacağını düşündüğü 31 yaşındaki model ve oyuncu Bonas, Harry'den ayrıldıktan sonra kendine yeni bir hayat kurdu.
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Bonas, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yaz çok az kişinin katıldığı bir törenle evlendi. O sırada yaşadıklarını ve hissettiklerini de Spectator için kaleme aldığı bir makalede dile getirdi.
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Bonas, babasıyla birlikte törenin yapılacağı kiliseye tam 40 dakika geç kaldıklarını belirtti. Babasının tuhaf bir şekilde sessiz ve sakin olduğunu söyleyen Bonas, onun kendisine verdiği ilginç yanıtı da yazdı: "Köpeğimi veterinere götürmeye benziyor".
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Cressida Bonas'ın makalesinde yazdığına göre babası onun evlenmesi nedeniyle biraz hüzünlenmiş. "Bunu yapmak istemiyordu, ama yapmak zorundaydı" diye yazan Bonas, babasının aslında damadına çok düşkün olduğunu da ifade etti.
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Cressida Bonas ve Harry Wentworth-Stanley, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle çok az kişinin katıldığı bir törenle evlendi. Aslında sevdikleri herkesin o gün onlarla birlikte olmaması yüzünden eşi ve kendisinin de üzgün olduğunu dile getirdi Bonas.
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"Harry'nin de benim de çok geniş ailelerimiz var. Toplam 22 kardeş ve büyük ebeveynler. Onların hepsinin törene katılması olanaksızdı" diye yazdı Cressida Bonas.
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Cressida Bonas ile Prens Harry, 2014 yılının sonlarına kadar üç yıl boyunca birlikte oldular. Çift, etkinliklere, açılışlara birlikte katıldılar. Herkes onlardan nişan haberi beklerken yollarını ayırmaya karar verdiler.
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Cressida Bonas, Prens Harry'nin düğününe katıldı. Aynı törende Harry'nin bir önceki sevgilisi Chelsy Davy de katıldı.