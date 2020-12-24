Üzerinde tozlu, eski bir elbiseyle evlendi

SÜRPRİZ KRALİYET DÜĞÜNÜ Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in torunu Prenses Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi ile karantina sırasında evlendi. Daha önce bu yılın mayıs ayında yapılacağı duyurulan tören o tarihte iptal edildi. Çift, aylar sonra sürpriz bir biçimde evlendi. Her ne kadar bir kraliyet düğününe göre çok sönük geçse de gelin, babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in taç takarken giydiği elbiseyi giydi. Yine Kraliçe'nin gelinlik tacını taktı.