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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Aralık 2020 - 13:50 | 

Üzerinde tozlu, eski bir elbiseyle evlendi

'Düğünümden dört gün önce gelinlik arıyordum. Mağazalara baktım ama hiçbir şey bulamadım. Sonra aklıma bir zamanlar bir klip için giydiğim elbise geldi..."

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1ESKİ ELBİSEYİ ÜTÜLEYİP GELİNLİK YAPTI
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ESKİ ELBİSEYİ ÜTÜLEYİP GELİNLİK YAPTI

Koronavirüs karantinası sırasında az katılımlı bir törenle evlenen ünlü oyuncu ve dansçı, düğününe giden süreci anlatmaya böyle başladı ve devam etti: " Eve gittim ve dolabımın arka tarafında o tozlu elbiseyi buldum. Ütüledikten sonra yeni gibi görünüyordu."

2HAZIRLIKLARI ANLATTI
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HAZIRLIKLARI ANLATTI

Bir zamanlar Prens Harry ile evleneceğine kesin gözüyle bakılan ama sonra yollarını ayıran dansçı ve oyuncu Cressida Bonas, Harry Wentworth-Stanley ile düğün hazırlıklarını işte böyle anlattı.

3KLİPTE GİYDİĞİ ELBİSEYLE EVLENDİ
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KLİPTE GİYDİĞİ ELBİSEYLE EVLENDİ

31 yaşındaki Bonas, aradığı gibi bir gelinlik bulamayınca da törende, James Arthur'un Naked adlı video klibinde oynarken giydiği elbiseyi gelinlik olarak kullandı. 

4TÖRENE 30 KİŞİ KATILDI
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TÖRENE 30 KİŞİ KATILDI

Bonas ile Harry Wentworth-Stanley, sadece 30 kişinin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi. Kilisede yapılacak nikaha 40 dakika geç giden Cressida Bonas'ın düğününde yüksek sesle konuşmak da yasaktı, nefesli çalgılar da.

5İŞTE KARANTİNA GELİNLERİ
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İŞTE KARANTİNA GELİNLERİ

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında evlenen Bonas, tecrübelerini The Spectator için kaleme aldığı "Gelinin Not Defteri" başlıklı bir yazıda anlattı. Bonas, karantinada evlenen tek ünlü değil. İşte diğer karantina gelinleri ve en mutlu günlerinden objektiflere yansıyanlar.

6YAZ TÖRENİ
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YAZ TÖRENİ

Brittany Snow ve Taylor Stanaland da az katılımlı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

7SIRTI AÇIK GELİNLİK
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SIRTI AÇIK GELİNLİK

Snow da sırtı açık sade bir gelinlik tercih etti.

8SİYAH GELİNLİK
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SİYAH GELİNLİK

Sunuculuğunu üstlendiği Selling Sunset adlı programla tanınan Christine Quinn, Christian Richard ile evlendi. Gelinliği ise siyahtı.

9İDDİALI GELİNLİK
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İDDİALI GELİNLİK

Önce TV'da katıldığı reality şovlarla adını duyuran sonra da ilk müzik albümünü çıkaran İtalyan şarkıcı Elettra Lamborghini ile Afrojack adıyla tanınan DJ Nick van de Wall, İtalya'da romantik bir düğünle evlendi. Onun gelinliği çok iddialıydı.

10BİRKAÇ SAAT ÖNCE SATIN ALDI
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BİRKAÇ SAAT ÖNCE SATIN ALDI

İngiliz şarkıcı Lily Allen ve Stranger Things adlı dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu David Harbour, Las Vegas'ta evlendi. Allen da tören için, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla gittiği mağazadan satın aldığı beyaz elbiseyi giydi.

11ESKİ BAŞBAKANIN OĞLU
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ESKİ BAŞBAKANIN OĞLU

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Bersulconi'nin en küçük oğlu Luigi Berlusconi ile nişanlısı Federica Fumagalli, evlendi. Fumagalli'nin gösterişli bir gelinlik giydiği törene az sayıda konuk katıldı.

12SÜRPRİZ KRALİYET DÜĞÜNÜ
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SÜRPRİZ KRALİYET DÜĞÜNÜ

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in torunu Prenses Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi ile karantina sırasında evlendi. Daha önce bu yılın mayıs ayında yapılacağı duyurulan tören o tarihte iptal edildi. Çift, aylar sonra sürpriz bir biçimde evlendi. Her ne kadar bir kraliyet düğününe göre çok sönük geçse de gelin, babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in taç takarken giydiği elbiseyi giydi. Yine Kraliçe'nin gelinlik tacını taktı.

13YİNE DE GÖSTERİŞLİ
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YİNE DE GÖSTERİŞLİ

Sylvie Meis ve Niklas Castello da bu yaz içinde evlendi. Törene az sayıda kişi katılsa da yine de oldukça gösterişliydi.

14MASKELİ TÖREN
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MASKELİ TÖREN

Tenis kortlarının yıldızı Adriana Panatto ile Anna Bonamigo, Venedik'te maskeleri takılı olarak evlendi.

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