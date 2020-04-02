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Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 13:47, /

Diana da bunu hayal etmişti

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu bölgesinde 20 milyon dolarlık bir konağa baktığı öğrenildi.

Tuba KARA , (DHA) , SPLASH NEWS 

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1AYNI MAHALLEDE VİLLA ALMIŞLARDI

AYNI MAHALLEDE VİLLA ALMIŞLARDI

Harry’nin baktığı 20 milyon dolarlık Petra Manor adlı lüks konağın, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana ve aynı kazada yaşama veda eden sevgilisi Dodi El Fayed'in satın aldıkları villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.

2YAŞAYACAKLARI YER MERAK KONUSU

YAŞAYACAKLARI YER MERAK KONUSU

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle İngiliz medyası tarafından an be an takip ediliyor. Ünlü çiftin ABD’yer yerleşme kararının ardından nerede oturacakları merak konusu oldu.

320 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

20 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Prens Harry ve eşi Megan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu şehrinde, Petra Manor adında Toskana tarzı 8 yatak odalı , 10 banyolu , 20 milyon dolar olan bir konağa baktı.

4ANNESİ DE ORADA VİLLA ALMIŞTI

ANNESİ DE ORADA VİLLA ALMIŞTI

Çiftin baktığı 20 milyon dolarlık lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana’nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.

5MEGHAN ORADA YAŞAMAK İSTİYOR

MEGHAN ORADA YAŞAMAK İSTİYOR

Öte yandan Meghan Markle’ın eşi Prens Harry’e Hollywood’da oturmak istediği konusunda baskı yaptığı da öğrenildi.

6KRALİYET AİLESİNE VEDA ETTİLER

KRALİYET AİLESİNE VEDA ETTİLER

 Çift, 31 Mart’tan itibaren İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğine resmi olarak veda etti. Böylece İngiliz kraliyet ailesine taze bir soluk getireceği düşünülen Markle'ın 2017'de başlayan "saray hikayesi" de sona ermiş, Prens Harry de doğup büyüdüğü ortama 'elveda' demişti. 

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