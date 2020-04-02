Diana da bunu hayal etmişti

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu bölgesinde 20 milyon dolarlık bir konağa baktığı öğrenildi.
Tuba KARA , (DHA) , SPLASH NEWS
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AYNI MAHALLEDE VİLLA ALMIŞLARDI
Harry’nin baktığı 20 milyon dolarlık Petra Manor adlı lüks konağın, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana ve aynı kazada yaşama veda eden sevgilisi Dodi El Fayed'in satın aldıkları villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.
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YAŞAYACAKLARI YER MERAK KONUSU
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle İngiliz medyası tarafından an be an takip ediliyor. Ünlü çiftin ABD’yer yerleşme kararının ardından nerede oturacakları merak konusu oldu.
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20 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE
Prens Harry ve eşi Megan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu şehrinde, Petra Manor adında Toskana tarzı 8 yatak odalı , 10 banyolu , 20 milyon dolar olan bir konağa baktı.
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ANNESİ DE ORADA VİLLA ALMIŞTI
Çiftin baktığı 20 milyon dolarlık lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana’nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.
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MEGHAN ORADA YAŞAMAK İSTİYOR
Öte yandan Meghan Markle’ın eşi Prens Harry’e Hollywood’da oturmak istediği konusunda baskı yaptığı da öğrenildi.
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KRALİYET AİLESİNE VEDA ETTİLER
Çift, 31 Mart’tan itibaren İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğine resmi olarak veda etti. Böylece İngiliz kraliyet ailesine taze bir soluk getireceği düşünülen Markle'ın 2017'de başlayan "saray hikayesi" de sona ermiş, Prens Harry de doğup büyüdüğü ortama 'elveda' demişti.