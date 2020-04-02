Diana da bunu hayal etmişti

KRALİYET AİLESİNE VEDA ETTİLER Çift, 31 Mart’tan itibaren İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğine resmi olarak veda etti. Böylece İngiliz kraliyet ailesine taze bir soluk getireceği düşünülen Markle'ın 2017'de başlayan "saray hikayesi" de sona ermiş, Prens Harry de doğup büyüdüğü ortama 'elveda' demişti.