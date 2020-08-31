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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 12:16 | 

'Yaşadığım sürece hep pişman olacağım'

Dünyada milyonlarla kişinin, ekran karşısına geçip gözlerini bir an bile ayırmadığı bir düğünle evlenmişti. Sonra iki tane erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk bakışta her şey masallardaki "onlar ermiş muradına" deyişi gibi görünüyordu.

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1O KONUŞMAYI HİÇ UNUTMADILAR
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O KONUŞMAYI HİÇ UNUTMADILAR

Ama 1981 yılındaki o düğünü izleyenlerin hiç akıllarına bile getirmediği şekilde gelişti olaylar. O kabarık gelinliğin içindeki utangaç peri kızı, gün geldi prensi ile yollarını ayırdı.

2HALK ONLARI BAĞRINA BASTI
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HALK ONLARI BAĞRINA BASTI

Sonra da daha 40 yaşına bile gelmeden hayata veda etti. Geride halkın en az kendisi kadar sevdiği ve biraz da "küçük yaşta annesiz kalan tüm çocuklara" yönelttiği bir duyguysa sevdiği iki oğlu kaldı.

323 YIL ÖNCE 36 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
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23 YIL ÖNCE 36 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Diana Frances Spencer ya da herkesin ona hatırladığı adıyla Prenses Diana, 23 yıl önce 31 Ağustos günü Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını yitirdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala ilk günkü tazeliğiyle de anılıyor her yıl.

4ÖLÜMÜNDEN ÖNCE PARİSTEN İKİ OĞLUNU ARADI
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ÖLÜMÜNDEN ÖNCE PARİS'TEN İKİ OĞLUNU ARADI

Elbette bu günlerde onun hayatının kapalı kapılar ardında yaşadığı bölümleri sık sık gündeme geliyor. Özellikle oğulları William ve Harry ile ilişkisinin ayrıntıları.

5WILLIAM 15, HARRY 12 YAŞINDAYDI
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WILLIAM 15, HARRY 12 YAŞINDAYDI

İşte 23'üncü ölüm yıl dönümünde bir kez daha gündeme gelen iki oğluyla yaptığı son telefon görüşmesi de bunlardan biri. O sırada 15 yaşında olan William ise 12 yaşında olan Harry annelerinin sesini duydukları o son konuşması yıllar sonra büyük bir pişmanlıkla hatırlıyor.

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BELGESELE KONU OLDU

Bu durum, 2017'de çekilen Diana, Our Mother: Her Life and Legacy adlı belgesel için anneleriyle yaptıkları o son konuşmayı ve sonrasını açık kalplilikle anlattı.

7PİŞMANLIK İTİRAFI
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PİŞMANLIK İTİRAFI

Prens Harry'nin "Hayatımın geri kalanında hep pişman olacağım" diye tanımladığı o son telefon konuşmasına gelirsek...

8ŞATODA KEYİFLERİ YERİNDEYDİ
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ŞATODA KEYİFLERİ YERİNDEYDİ

Prenses Diana, hayatını kaybettiği o trafik kazasından kısa bir süre önce Paris'ten iki oğlunun İngiliz kraliyet ailesiyle birlikte kaldığı Balmoral Şatosu'na telefon etti.

9İKİSİ DE KENDİ HAYATLARIYLA MEŞGULDÜ
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İKİSİ DE KENDİ HAYATLARIYLA MEŞGULDÜ

Telefonda annesiyle ilk konuşan William oldu. Belgesele konuşan William, annesi Diana ile ilgili son anısının o telefon konuşması olduğunu anlattı. O sırada Harry ile kendisinin kendi hayatlarıyla meşgul olduğunu anlattı William. Kuzenleriyle oynadıklarını ve iyi vakit geçirdiklerini söyledi.

10TELEFONU KAPATMAK İÇİN ACELE ETTİLER
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TELEFONU KAPATMAK İÇİN ACELE ETTİLER

Sonra da o konuşmanın neden hem kendisi hem de Harry için bir pişmanlık olduğunu anlattı: "Sanırım ben ve Harry bir an önce telefonu kapatmak için acele ediyorduk."

11HİÇ AKILLARINDAN ÇIKMIYOR
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HİÇ AKILLARINDAN ÇIKMIYOR

William sözlerini "Onun annemle son konuşmam olduğunu bilmek isterdim. Eğer neler olacağını bilseydim o konuşmayı o kadar bıkkın bir şekilde yapmazdım. O telefon konuşması aklımdan hiç çıkmıyor" diye sürdürdü.

12NELER KONUŞTUKLARINI ANLATMADI
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NELER KONUŞTUKLARINI ANLATMADI

O son konuşmada annesiyle nelerden söz ettiklerini hatırladığını söylese de bunu kendine saklamayı tercih etti William.

13HARRY DE ACELE ETTİ
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HARRY DE ACELE ETTİ

Anneleri Prenses Diana ile yaptıkları o son telefon konuşmasında William'dan sonra sıra Harry'ye geldi. O da ağabeyinden farklı değildi.

14KISA KONUŞMA ARDINDAN GELEN PİŞMANLIK
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KISA KONUŞMA ARDINDAN GELEN PİŞMANLIK

"Telefondaki oydu. Paris'ten arıyordu. O konuşmayla ilgili hatırladığım tek şey, konuşmanın bu kadar kısa olmasından dolayı hayatımın geri kalanında duyacağım pişmanlıktı" diye anlattı Harry de o günü.

15FARKLI DAVRANIRDIK İTİRAFI
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'FARKLI DAVRANIRDIK' İTİRAFI

O da tıpkı ağabeyi gibi sonradan olacakları bilseydi o konuşmada daha farklı davranacağını anlattı.

16İKİSİ DE PİŞMAN
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İKİSİ DE PİŞMAN

İki kardeş de anneleriyle yaptıkları o telefon konuşmasını bitirmek için acele ettikleri için sonradan büyük pişmanlık duyduklarını saklamadı. 

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