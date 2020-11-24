William'ın yerine 'damat' geldi

Herkes yeni kraliyet düğünü için geri sayım yaparken onlardan beklentileri de yüksekti. Öyle ki basın bile onları hemen "Muhteşem Dörtlü' diye söz etmeye başlamıştı.
Mega News Agency, Splash News
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YENİ İDDİA
Fakat işler beklendiği gibi gitmedi. Aylar boyunca gazete manşetlerini süsleyen "Muhteşem Dörtlü" dağıldı. Hatta içlerinden ikisi ülke dışına gitti. Şimdi ise o cepheden yeni bir 'ittifak' haberi geldi.
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HERKES FARKLI BEKLENTİ İÇİNDEYDİ
İngiliz kraliyet ailesinin genç yüzleri Prens William, Kate Middleton ve Prens Harry, Meghan Markle çiftleri henüz yolları ayrılmadan önce basın ve halk tarafından "Muhteşem Dörtlü" olarak anılıyordu.
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O DÖRTLÜ DAĞILDI
Sayısı az da olsa birlikte katıldıkları etkinlikler de bu söylemi destekliyordu. Fakat iki prens arasındaki çatlak giderek açıldı ve yolları ayrılığa kadar uzandı. Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrılıp ABD'ye taşındı.
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KUZEN İTTİFAKI
Herkes Muhteşem Dörtlü'nün artık dağıldığını düşünürken kısa bir süre önce basına yansıyan haberlerle aile içinde yeni bir ittifak kurulduğu iddia edilmeye başlandı. Bu kez sözü edilen 'kuzen ittifakı.'
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YENİ MUHTEŞEM DÖRTLÜ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle, her ne kadar uzaklara gitmiş olsalar da artık Prens William ve Kate Middleton ile araları eskisi gibi iyi olmasa da yeni bir Muhteşem Dörtlü doğuyor.
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WILLIAM İLE KATE'İN YERİNİ ALDILAR
İddialara göre bu kez Kate ile William'ın yeni Prens Harry'nin kuzeni Prenses Eugenie ile eşi Jack Brooksbank aldı.
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YAKIN BAĞ OLUŞTU
Buckingham Sarayı'nın kaynaklarının aktardığına göre Prens Harry ile Meghan Markle, kısa bir süre sonra bebek sahibi olmayı bekleyen Eugenie ve Brooksbank ile yakın bir bağ oluşturdu.
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ONLARA DEVRETTİLER
Son olarak Prens Harry ile eşinin, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak kendilerine verilen Frogmore Cottage'ı Prense Eugenie ile kocasına devrettiği ortaya çıkmıştı.
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ANAHTARLARI TESLİM ETTİLER
İngiliz basınının ileri sürdüğüne göre Prens Harry ile Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen Frogmare Cottage'i, Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbanks'e teslim etti.
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NEREDEYSE HİÇ OTURMADILAR
Basında yer alan haberlere göre Harry ile Meghan, milyonlar ödeyip restore ettirdikleri sonra da neredeyse hiç oturmadıkları bu mülkte kalan eşyalarını da bir gece yarısı el ayak çekildikten sonra boşalttı.
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EŞYALARI GECE YARISI ÇIKARILDI
Meghan Markle ile Prens Harry'nin Frogmore Cottage'da kalan eşyalarını Santa Barbara'da satın aldıkları malikaneyi naklettirdikleri ileri sürüldü. Bu gelişme de "Harry ile Meghan, kesinlikle İngiltere'ye geri dönmeyi düşünmüyor" yorumlarına neden oldu.
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ÇOCUKLARINI BURADA BÜYÜTECEKLER
Teknik olarak Frogmore Cottage, Prens Harry ile Meghan'ın İngiltere'deki evi. Fakat bu son adımla çiftin buraya dönmeyi düşünmediğinin bir kez daha altı çizildi.
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HARRY, KUZENİ VE KOCASINA BIRAKTI
Prens Harry'nin amcası Andrew'nun iki kızından biri olan Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank'in iki hafta önce Frogmore Cottage'a taşındığı da iddialar arasında.İki yıl önce evlenen 30 yaşındaki Eugenie ile 34 yaşındaki Brooksbank, kısa bir süre önce bir bebek beklediklerini duyurdu. Çiftin, yeni doğacak bebeklerini burada büyütmeyi planladığı konuşuluyor.
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ANNESİ HARRY İLE MEGHAN'I SUÇLAMIŞTI
Bu arada Meghan Markle hamile olduğunu Prenses Eugenie'nin düğününde aile çevresine açıkladığı için gelinin annesi Sarah Ferguson, Harry ile Meghan'ı 'rol çalmakla' suçlamıştı.