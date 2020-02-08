Prens Harry ve Meghan Markle'a Akademi'den teklif: Gelin, en iyi film Oscar'ını siz sunun
İngiliz kraliyet ailesindeki görevleri bırakıp bağımsız bir hayat kurmak için Kanada'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'a Academy of Motion Picture Arts and Sciences'tan (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) teklif.
BACKGRID UK
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İngiliz kraliyet ailesindeki görevleri bırakıp bağımsız bir hayat kurmak için Kanada'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'a Academy of Motion Picture Arts and Sciences'tan (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) teklif.
BACKGRID UK
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Kanada'da ne iş yapacakları merak konusu olan Prens Harry ve Meghan Markle'a, yarın akşam düzenlenecek olan 92'nci Oscar töreninde en iyi film ödülünü sunma teklifi yapıldı. Bu iddiayı duyuran Hello dergisi çiftin teklifi geri çevirdiğini yazdı. Dergiye konuşan bir kaynak çiftin bu tekliften onur duyduğunu ancak geri çevirdiğini belirtti.
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Bu yıl 92'nci kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri (Oscar) töreni Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda 9 Şubat akşamı yapılacak. Törende aralarında Natalie Portman, Jane Fonda, Tom Hanks, Timothee Chalamet, Penelope Cruz, Rami Malek'in de bulunduğu çok sayıda ünlü sunuculuk yapacak.
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Eğer Meghan Markle ve Prens Harry teklifi kabul etseydi, kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra katıldıkları en yüksek profilli etkinlik olacaktı.
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Çift aileden ayrılmadan önce The Lion King filminin Londra galasına katılıp orada Beyonce ve eşi Jay Z ile buluşmuştu. Bu arada evlenmeden önce mesleğini bırakan Markle'ın da yeniden oyunculuğa döneceği yolunda iddialar da ortaya atılıyor.