Prens Harry ve Meghan Markle'a Akademi'den teklif: Gelin, en iyi film Oscar'ını siz sunun

Kanada'da ne iş yapacakları merak konusu olan Prens Harry ve Meghan Markle'a, yarın akşam düzenlenecek olan 92'nci Oscar töreninde en iyi film ödülünü sunma teklifi yapıldı. Bu iddiayı duyuran Hello dergisi çiftin teklifi geri çevirdiğini yazdı. Dergiye konuşan bir kaynak çiftin bu tekliften onur duyduğunu ancak geri çevirdiğini belirtti.