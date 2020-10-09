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Magazin
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 09:26 | 

Prens Harry ve Meghan Markle yeni bebek haberini böyle kutladı

Kendilerine ait bir hayat kurmak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD'ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle görünüşe göre çoktan yeni bir çevre edindi kendilerine.

Backgrid USA 

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1YENİ HAYAT., YENİ ARKADAŞLAR
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YENİ HAYAT., YENİ ARKADAŞLAR

Santa Barbara'da satın aldıkları gösterişli malikaneye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle hızla da yeni bir arkadaş çevresine girdi. Aslına bakılırsa bu, eski bir oyuncu olan Markle'ın geçmişten alışkın olduğu bir çevre. 

2LÜKS RESTORANDA İKİ ÇİFT BULUŞTU
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LÜKS RESTORANDA İKİ ÇİFT BULUŞTU

Çift, önceki akşam Santa Barbara'da, malikanelerinden çok da uzak olmayan lüks bir restorana gitti.

3BEBEK HABERİNİ KUTLADILAR
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BEBEK HABERİNİ KUTLADILAR

Amaçları ise yakın dostları David Foster ile Katharine McPhee'nin bebek haberini kutlamaktı.

4RAHAT GİYİM
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RAHAT GİYİM

Koronavirüs önlemi olarak maskelerini eksik etmeyen çift, günlük giysiler tercih etti. Bir kot pantolon giyen Markle'ın kıyafetinde toprak tonları ağırlıklıydı.

5TOPUKLU TERLİKLER
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TOPUKLU TERLİKLER

Markle'ın kıyafetini ince topuklu terliklerle tamamladığı görüldü.  Harry ise her zamanki giyim tarzını değiştirmemişti.

6DÖRT KİŞİLİK KUTLAMA
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DÖRT KİŞİLİK KUTLAMA

Çift, Santa Barbara'daki et restoranında ilk bebek mutluluğunu yaşayan David Foster ve Katharine McPhee ile buluştu. Kutlama yemeğinde iki çiftten başka kimse yer almadı.

7HADİD KARDEŞLERİN ÜVEY BABASIYDI
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HADİD KARDEŞLER'İN ÜVEY BABASIYDI

Kanadalı müzik yapımcısı David Foster ile şarkıcı ve oyuhcu Katharine McPhee geçen sene evlendi. 70 yaşındaki Foster'ın daha önceki evliliklerinden beş tane çocuğu bulunuyor. 36 yaşındaki McPhee ise ilk kez anne olacak. David Foster, Katharine McPhee ile beşinci evliliğini yaptı. Foster ise McPhee'nin ise ikinci eşi. David Foster'ın bir önceki eşi Bella ve Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'di.

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