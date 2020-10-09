Prens Harry ve Meghan Markle yeni bebek haberini böyle kutladı
Kendilerine ait bir hayat kurmak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD'ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle görünüşe göre çoktan yeni bir çevre edindi kendilerine.
Backgrid USA
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YENİ HAYAT., YENİ ARKADAŞLAR
Santa Barbara'da satın aldıkları gösterişli malikaneye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle hızla da yeni bir arkadaş çevresine girdi. Aslına bakılırsa bu, eski bir oyuncu olan Markle'ın geçmişten alışkın olduğu bir çevre.
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LÜKS RESTORANDA İKİ ÇİFT BULUŞTU
Çift, önceki akşam Santa Barbara'da, malikanelerinden çok da uzak olmayan lüks bir restorana gitti.
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BEBEK HABERİNİ KUTLADILAR
Amaçları ise yakın dostları David Foster ile Katharine McPhee'nin bebek haberini kutlamaktı.
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RAHAT GİYİM
Koronavirüs önlemi olarak maskelerini eksik etmeyen çift, günlük giysiler tercih etti. Bir kot pantolon giyen Markle'ın kıyafetinde toprak tonları ağırlıklıydı.
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TOPUKLU TERLİKLER
Markle'ın kıyafetini ince topuklu terliklerle tamamladığı görüldü. Harry ise her zamanki giyim tarzını değiştirmemişti.
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DÖRT KİŞİLİK KUTLAMA
Çift, Santa Barbara'daki et restoranında ilk bebek mutluluğunu yaşayan David Foster ve Katharine McPhee ile buluştu. Kutlama yemeğinde iki çiftten başka kimse yer almadı.
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HADİD KARDEŞLER'İN ÜVEY BABASIYDI
Kanadalı müzik yapımcısı David Foster ile şarkıcı ve oyuhcu Katharine McPhee geçen sene evlendi. 70 yaşındaki Foster'ın daha önceki evliliklerinden beş tane çocuğu bulunuyor. 36 yaşındaki McPhee ise ilk kez anne olacak. David Foster, Katharine McPhee ile beşinci evliliğini yaptı. Foster ise McPhee'nin ise ikinci eşi. David Foster'ın bir önceki eşi Bella ve Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'di.