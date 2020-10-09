Prens Harry ve Meghan Markle yeni bebek haberini böyle kutladı

HADİD KARDEŞLER'İN ÜVEY BABASIYDI Kanadalı müzik yapımcısı David Foster ile şarkıcı ve oyuhcu Katharine McPhee geçen sene evlendi. 70 yaşındaki Foster'ın daha önceki evliliklerinden beş tane çocuğu bulunuyor. 36 yaşındaki McPhee ise ilk kez anne olacak. David Foster, Katharine McPhee ile beşinci evliliğini yaptı. Foster ise McPhee'nin ise ikinci eşi. David Foster'ın bir önceki eşi Bella ve Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'di.