Yanlış bir söz söyleceğim, Meghan azarlayacak diye korkuyor
Birlikte olduklarının duyulduğu andan beri haklarında öne sürülenlerin ardı arkası kesilmeyen Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Mega New Agency, Splash News
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Bundan iki yıl önce Prens Harry ile ilgili bir biyografi yazan ve o süreçte onunla sık sık görüşüp röportaj yapan yazar Angela Levin, çift hakkında şaşırtan sözler söyledi.
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Talkradio'da Mike Graham'ın konuğu olan Levin, Prens Harry'nin geçen zaman içinde çok değiştiğini ileri sürdü.
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2018'de biyografisini yazarken sık sık röportaj yaptığı Harry ile bugünkü arasında çok fark olduğunu söyledi Angela Levin. "Onunla bir yıldan fazla zaman geçirdiğim dönemde o kadar harika bir adamdı ki" dedi Levin.
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Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Onunla bir yıldan fazla zaman geçirdiğim dönemde o kadar harika bir adamdı ki. Şimdi, eğer yanlış bir kelime söylerse Meghan tarafından azarlanacakmış gibi görünüyor" dedi.
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Angela Levin daha önce de Prens Harry'nin evlendikten sonra değiştiğine dair yorumda bulunmuştu.
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çekiciydiEşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ülkesini ve ailesini bırakıp ABD'ye yeni bir hayat kurmaya giden Prens Harry'nin evlendikten sonra çok değiştiği, bir başka deyişle "eski halinin bir gölgesine" dönüştüğü iddia edildi.
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Bu iddianın sahibi ise İngiliz kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Angela Levin idi. Yazar Levin, Harry'de yıllar içinde gördüğü değişimleri ve özellikle evlendikten sonraki dönüşümünü anlattı.
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Angela Levin'e göre Prens Harry, 2018 yılında evlenmeden önce karizmatikti, zekiydi, muzip bir çekiciliği vardı. Fakat evlilikten sonra bu özelliklerinden eser kalmadı.
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Royal Rota adlı programa konuk olan Angela Levin, sunucu Chris Ship'in sorularını yanıtladı. Ship'in " Sizce Harry, biyografisini yazdığınız sırada karşılaştığınız aynı kişi mi yoksa değişti mi?" şeklindeki sorusuna "Harry, onunla tanıştığımdan bu yana büyük bir değişim geçirdi" diye yanıt verdi.
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İlk tanıştığı dönemlerde Harry'nın üzerinde "yıldız tozu" olduğunu söyleyen Angela Levin, Prens'in biraz da muzip bir çekiciliğe sahip oluğunu belirtti.
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Levin, aslında Prens Harry'nin hala bu özelliklere sahip olduğunu belirterek "Biraz kendi kendisinin gölgesi haline dönüştü" diye konuştu.
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Levin aslında Prens Harry ile Meghan Markle'ın ailede kalmayı sürdürselerdi harika insanlarla tanışma fırsatı bulup istedikleri yardım faaliyeterini yapabileceklerini savundu.
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Sunucu Ship, Prens Harry ile Megan Marklel'ın İngiltere'de de, sarayda da pek hoş karşılanmadıklarını belirtince Levin de "Belki de o yüzden de ABD'ye gittiler" dedi.
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Prens Harry'nin evlendikten sonra yaşadıkları nedeniyle değişmesi yeni gündeme gelen bir konu değil. Uzun süredir bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor.
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Geçen yıl, babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum günü şerefine düzenlenen Trooping The Colors etkinliğinde eşi Meghan Markle ile birlikte aynı atlı arabada seyahat eden Prens Harry'nin yüzünün çok nadir gülmesi "mutsuz ve acı çekiyor" yorumlarına neden oldu.