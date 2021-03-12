Prens Harry ve Meghan Markle nasıl geçinecek?

MARKLE DA GEÇMİŞTE PARASINI KENDİ KAZANIYORDU Markle her ne kadar hayal ettiği şöhreti son rol aldığı Suits dizisine kadar elde edemediyse de yine de hatırı sayılır bir geliri var. Basına yansıyan bilgilere göre Markle bu dizide rol alırken bölüm başına 50 bin dolar ücret alıyordu. Harry ile evlenmeden önce yazdığı blog ve oraya aldığı reklamlar da Markle için bir gelir kapısıydı. Ayrıca bir Kanada firması için de moda tasarımı yapıyordu.