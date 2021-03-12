Prens Harry ve Meghan Markle nasıl geçinecek?

Geçen yıl İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıklarıyla bu yıl da ünlü TV'ci Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajla dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti Prens Harry ile Meghan Markle.
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MANŞETLERDEN İNMİYORLAR
Özellikle de geçen hafta ekrana gelen Oprah Winfrey röportajının ardından koronavirüs gündemini bile geride bıraktı çift. En çok da Markle'ın, hamileyken intiharı düşündüğünü söylemesi ve bebeği Archie'nin ten rengine ilişkin söylenenlerden yola çıkarak kraliyet ailesine yönelttiği ırkçılık suçlamalarıyla dünya basınının manşetlerine taşındı çift.
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BABASINDAN PARA GELMİYOR
Prens Harry o röportajda babası Prens Charles'ın artık kendisine para vermediğini de belirtmişti. Her ne kadar çiftin, Oprah Winfrey röportajından para aldığı ileri sürülse de bunun doğru olmadığı da ortaya çıktı. Peki Harry ile Meghan, lüks ve gösterişli yaşamlarını nasıl finanse ediyor? İşte milyonlarca kişinin aklında bu soru var.
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ÇİFT NASIL GEÇİNİYOR?
Prens Harry ile Meghan Markle'ın dijital yayın platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yaptıkları biliniyor. Ama satın aldıkları malikaneye ve restore ettirdikleri halde içinde oturmadıkları Frogmore Cottage'ın 2.4 milyon sterlinlik masraflarını da ödemelerine bakılırsa sadece bu anlaşmalar onların gösterişli hayatını karşılayacak türden değil.
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ANNESİ DIANA'DAN YÜKLÜ MİRAS KALDI
Prens Harry, Winfrey röportajında babasının kendisine para vermediğini ama buna rağmen annesi Prenses Diana'dan yüklü bir miras kaldığını anlattı. Prenses Diana'nın oğlu Harry'ye bıraktığı miras 13 milyon sterlin değerinde. Hatta Harry, röportajında "Annemden bana kalan miras olmasaydı bunları yapamazdık" diye bu durumu da ifade etmişti.
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ANA KRALİÇE'NİN MİRASINDA DA PAYI VAR
Bu arada Prens Harry'ye Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe'den de 7 milyon sterlinlik bir miras kaldığı düşünülüyor. Bu arada Prens, 10 yıl boyunca orduya hizmet ettiği için 450 bin pound değerinde bir maaşı da var. Ancak, onursal askeri unvanları geri alındığından bu maaşın hala Harry'ye gidip gitmediği bilinmiyor. Ailenin, Prens Harry cephesinden durumu böyle. Gelelim eski bir oyuncu olan Meghan Markle'a.
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MARKLE DA GEÇMİŞTE PARASINI KENDİ KAZANIYORDU
Markle her ne kadar hayal ettiği şöhreti son rol aldığı Suits dizisine kadar elde edemediyse de yine de hatırı sayılır bir geliri var. Basına yansıyan bilgilere göre Markle bu dizide rol alırken bölüm başına 50 bin dolar ücret alıyordu. Harry ile evlenmeden önce yazdığı blog ve oraya aldığı reklamlar da Markle için bir gelir kapısıydı. Ayrıca bir Kanada firması için de moda tasarımı yapıyordu.
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MARKA HAYALİ SUYA DÜŞTÜ
Harry ile Meghan, aileden ilk ayrıldıkları dönemde Sussex Royal adıyla bir marka kurmayı planlıyordu. Fakat bu planı Kraliçe 2. Elizabeth tarafından engellendi. Basına yansıyan haberlere göre Kraliçe 2. Elizabeth, çiftin üzerinden ticaret yapıp dudak uçuklatan bir para kazanmayı planladığı "Sussex Royal" markasını kullanmasını yasakladı.
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İNTERNET SİTESİ BİLE HAZIRDI
Prens ve eşi Markle, aileden ayrılık kararını açıklamadan önce Sussex Royal adını marka haline getirmek için gereken adımları atmıştı. 100'ü aşkın ürünü kapsayan tescil işlemlerinde, eğitim kitaplarından gazetelere, dergilerden kıyafetlere kadar birçok seçenek bulunduğu öğrenilmişti. Ayrıca çift, bu marka altında yüz binlerce sterlin ödeyerek bir de internet sitesi hazırlatmıştı.
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GELECEK PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK
Ancak Kraliçe 2. Elizabeth'in kapalı kapılar ardında yapılan uzun görüşmelerden sonra aldığı bu karar Prens Harry ile Meghan Markle'ın gelecekle ilgili planlarına ciddi bir darbe vurdu. Çiftin şimdi yeni planlar yapması gerekiyor. Kraliçe'nin bu hamlesi birçok kişi tarafından "intikam" olarak yorumlandı. Prens ve eşinin aileden ayrılık kararını Kraliçe'ye son anda söylediklerine ilişkin haberler basına yansımıştı
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MEGHAN SİNEMA SEKTÖRÜNE DÖNECEK İDDİASI
O dönemde konuşulanlardan biri de Meghan Markel'ın oyunculuk yapmasa bile sinema sektöründe kamera arkasında görev alacağı yolundaydı. Konuk oldukları The Lion King filminin Londra galasında Pren Harry'nin ünlü bir yapımcıyla konuşup karısına iş istediği iddiaları basına yansımıştı. Bu haberlere göre Prens Harry, eşinin seslendirme konusunda yetenekli olduğunu söylemişti. Son iddialar da Markle'ın Walt Disney ile animasyon film seslendirme konusunda bir anlaşma imzaladığı iddiaları da basına yansımıştı.
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GEÇMİŞTEKİ GELİR KAPILARI KAPANDI
Prens Harry ve Meghan Markle, çalışan kraliyet ailesi üyesiyken İngiliz vergi mükellefleri tarafından finanse edilen Kraliyet Hazinesi'nden pay alıyordu. Çünkü o süreçte kendilerinin çalışıp para kazanması yasaktı. Fakat artık aileden ayrıldıkları için Prens Harry bu fondan faydalanamıyor.